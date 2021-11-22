Стало известно, как принять участие в шоу "Співають всі!": подробная инструкция

Стартовала работа над вторым сезоном популярного вокального шоу "Співають всі!". Поэтому организаторы снова приглашают одаренных украинцев продемонстрировать свой вокальный талант на всю страну.

Как принять участие в талант-шоу на канале "Украина" и побороться за главный приз - читайте в нашем материале Lite .

Как принять участие в "Співають всі!"

Участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.

Для этого не обязательно быть профессиональным вокалистом и иметь опыт выступлений на сцене.

"Талантливых и вдохновленных любителей, которые раньше пели только для родных или никогда не выступали перед публикой, тоже ждут продюсеры", - говорят организаторы.

Петь участники могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Для того, чтобы держать шанс быть замеченными сразу сотней звезд и побороться за суперприз - полмиллиона гривен - нужно заполнить анкету по ссылке.

Также заполненную анкету и прикрепленные видео можно отправить на электронный адрес: casting@trkua.tv.

Остапчук и Могилевская - звезды шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что в первом сезоне "Співають всі!" главный приз и почетное звание победителя получил талантливый юноша Муаяд Абдельрахим.

"Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал", - поделился победитель шоу.

По словам Муаяда, победа в шоу - это большой шаг вперед и огромный толчок.

"Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать - я буду работать еще больше, буду становиться лучше и ни в коем случае не оставлю это дело", - сказал юноша.