Стало відомо, як взяти участь у шоу "Співають всі!": детальна інструкція

Стартувала робота над другим сезоном популярного вокального шоу "Співають всі!". Тож організатори знову запрошують обдарованих українців продемонструвати свій вокальний талант на всю країну.

Як взяти участь у талант-шоу на каналі "Україна" і поборотися за головний приз - читайте у нашому матеріалі Lite .

Як взяти участь у "Співають всі!"

Брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.

Для цього не обов’язково бути професійним вокалістом і мати досвід виступів на сцені.

"На талановитих і натхненних аматорів, які раніше співали лише для рідних або й зовсім ніколи не виступали перед публікою, теж чекають продюсери", - кажуть організатори.

Співати учасники можуть у будь-якому жанрі, самостійно або у складі вокального колективу.

Для того, щоб тримати шанс бути поміченими одразу сотнею зірок і поборотись за суперприз - півмільйона гривень - потрібно заповнити анкету за посиланням.

Також заповнену анкету та прикріплені відео можна надіслати на електронну адресу: casting@trkua.tv.

Остапчук і Могилевська - зірки шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що у першому сезоні "Співають всі!" головний приз і почесне звання переможця отримав талановитий юнак Муаяд Абдельрахім.

"Я вдячний проєкту, адже він розкрив мене і мій потенціал. Я дуже щасливий і хочу висловити подяку кожній людині, яка мене підтримувала", - поділився переможець шоу.

За словами Муаяда, перемога в шоу - це великий крок вперед і величезний поштовх.

"Чомусь я впевнений, що цей проєкт мені дуже допоможе в подальшому становленні. Зі свого боку, можу точно сказати - я працюватиму ще більше, ставатиму кращим і в жодному разі не залишу цю справу", - сказав юнак.