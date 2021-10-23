Стало известно, как пройдет первый эфир второго сезона шоу "Маска"

В субботу, 23 октября, в 21:00 стартует второй сезон шоу "Маска" на канале "Украина". Зрители познакомятся с первой семеркой удивительных участников, которые в течение десяти недель будут веселить, запутывать и поражать своими талантами.

Как пройдет 1 выпуск проекта, кто будет участвовать в нем - читайте и смотрите в нашем материале далее.

Кто будет выступать в 1 выпуске 2 сезона "Маски"

Сегодня на сцену выйдут 7 невероятных героев:

высокотехнологичный Робот

вспыльчивый Баян

бунтарь Котик

волшебная Фея

ироничный Поросенок

сентиментальная Жирафа

полна противоречий Летучая мышь.

Участники 1 выпуска 2 сезона шоу "Маска" 23 октября (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Если в первом сезоне мы немного настороженно воплощали свои идеи в жизнь, то теперь пустим в ход все запрещенные приемы - тяжелая артиллерия будет! Мы получаем огромное удовольствие, когда создаем номера для "Маски", поэтому приготовьтесь смеяться, удивляться, умиляться и, как и мы сами, отгадывать звезд под масками", - интригуют организаторы шоу.

Ведущий шоу Владимир Остапчук тоже приготовил множество перевоплощений в новом сезоне.

"У меня будет 8 неповторимых образов, один из них - женский. Это героиня одного очень популярного фильма. Не скажу, какого именно, но найти специальные танцевальные туфли 43 размера на каблуке было непросто. Но нам все удалось, потому что "Маска" - это лучшее шоу планеты. Мы вас точно удивим!" - убеждает шоумен.