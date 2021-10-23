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Стало известно, как пройдет первый эфир второго сезона шоу "Маска"

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Суббота 23 октября 2021 12:01
Стало известно, как пройдет первый эфир второго сезона шоу "Маска" Владимир Остапчук в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

В субботу, 23 октября, в 21:00 стартует второй сезон шоу "Маска" на канале "Украина". Зрители познакомятся с первой семеркой удивительных участников, которые в течение десяти недель будут веселить, запутывать и поражать своими талантами.

Как пройдет 1 выпуск проекта, кто будет участвовать в нем - читайте и смотрите в нашем материале далее.

Кто будет выступать в 1 выпуске 2 сезона "Маски"

Сегодня на сцену выйдут 7 невероятных героев:

  • высокотехнологичный Робот
  • вспыльчивый Баян
  • бунтарь Котик
  • волшебная Фея
  • ироничный Поросенок
  • сентиментальная Жирафа
  • полна противоречий Летучая мышь.

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Участники 1 выпуска 2 сезона шоу "Маска" 23 октября (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Если в первом сезоне мы немного настороженно воплощали свои идеи в жизнь, то теперь пустим в ход все запрещенные приемы - тяжелая артиллерия будет! Мы получаем огромное удовольствие, когда создаем номера для "Маски", поэтому приготовьтесь смеяться, удивляться, умиляться и, как и мы сами, отгадывать звезд под масками", - интригуют организаторы шоу.

Ведущий шоу Владимир Остапчук тоже приготовил множество перевоплощений в новом сезоне.

"У меня будет 8 неповторимых образов, один из них - женский. Это героиня одного очень популярного фильма. Не скажу, какого именно, но найти специальные танцевальные туфли 43 размера на каблуке было непросто. Но нам все удалось, потому что "Маска" - это лучшее шоу планеты. Мы вас точно удивим!" - убеждает шоумен.

Ранее звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник рассказал, как потерял родного человека, потому что не имел 50 тысяч на операцию.

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