Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу "Маска"

Хто буде виступати в 1 випуску 2 сезону "Маски"

Сьогодні на сцену вийдуть 7 неймовірних героїв:

високотехнологічний Робот

запальний Баян

бунтар Котик

чарівна Фея

іронічне Порося

сентиментальна Жирафа

сповнений протиріч Кажан.

Учасники 1 випуску 2 сезону шоу "Маска" 23 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Якщо в першому сезоні ми трохи насторожено втілювали свої ідеї в життя, то тепер пустимо в хід усі заборонені прийоми - важка артилерія буде! Ми отримуємо величезне задоволення, коли створюємо номери для "Маски", тому приготуйтеся сміятися, дивуватися, розчулюватися та, як і ми самі, відгадувати зірок під масками", - інтригують організатори шоу.

Ведучий шоу Володимир Остапчук теж приготував безліч перевтілень у новому сезоні.

"У мене буде 8 неповторних образів, один із них - жіночий. Це героїня одного дуже популярного фільму. Не скажу, якого саме, але знайти спеціальні танцювальні туфлі 43 розміру на підборах було непросто. Та нам все вдалося, бо "Маска" - це найкраще шоу планети. Ми вас точно здивуємо!" - переконує шоумен.