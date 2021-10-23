ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу "Маска"

Новость на русском →
Субота 23 жовтня 2021 12:01
Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу "Маска" Володимир Остапчук в шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

У суботу, 23 жовтня, о 21:00 стартує другий сезон шоу "Маска" на каналі "Україна". Глядачі познайомляться із першою сімкою дивовижних учасників, які упродовж десяти тижнів веселитимуть, заплутуватимуть і вражатимуть своїми талантами.

Як пройде 1 випуск проєкту, хто братиме участь у ньому - читайте і дивіться у нашому матеріалі далі.

Хто буде виступати в 1 випуску 2 сезону "Маски"

Сьогодні на сцену вийдуть 7 неймовірних героїв:

  • високотехнологічний Робот
  • запальний Баян
  • бунтар Котик
  • чарівна Фея
  • іронічне Порося
  • сентиментальна Жирафа
  • сповнений протиріч Кажан.

Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу &quot;Маска&quot;Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу &quot;Маска&quot;Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу &quot;Маска&quot;Стало відомо, як пройде перший ефір другого сезону шоу &quot;Маска&quot;

Учасники 1 випуску 2 сезону шоу "Маска" 23 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Якщо в першому сезоні ми трохи насторожено втілювали свої ідеї в життя, то тепер пустимо в хід усі заборонені прийоми - важка артилерія буде! Ми отримуємо величезне задоволення, коли створюємо номери для "Маски", тому приготуйтеся сміятися, дивуватися, розчулюватися та, як і ми самі, відгадувати зірок під масками", - інтригують організатори шоу.

Ведучий шоу Володимир Остапчук теж приготував безліч перевтілень у новому сезоні.

"У мене буде 8 неповторних образів, один із них - жіночий. Це героїня одного дуже популярного фільму. Не скажу, якого саме, але знайти спеціальні танцювальні туфлі 43 розміру на підборах було непросто. Та нам все вдалося, бо "Маска" - це найкраще шоу планети. Ми вас точно здивуємо!" - переконує шоумен.

Раніше зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник розповів, як втратив рідну людину, бо не мав 50 тисяч на операцію.

Читайте LITE в Google News
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє потужним похолоданням: в яких областях буде наймерзенніша погода
Україну накриє потужним похолоданням: в яких областях буде наймерзенніша погода