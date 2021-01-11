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Стало известно, состоится ли Евровидение 2021: организаторы сделали заявление

Автор: Lite

Евровидение 2021 состоится в этом году несмотря на пандемию коронавируса, которая отправила на карантин большую часть планеты.

Об этом рассказал известный английский актер и комментатор конкурса Грэм Нортон, сообщает BBC News.

Он отметил, что международное песенное мероприятие "определенно состоится" в привычном "конкурсном" формате.

Организаторы конкурса, кстати, подтвердили слова Нортона.

"Мы можем подтвердить, что Евровидение обязательно состоится в этом году", - сказали представители мероприятия в комментарии BBC, но при этом добавили, что "заранее записанные выступления могут использоваться, если артисты не смогут приехать в Роттердам или отправятся на самоизоляцию по прибытии в Нидерланды".

Для записанных номеров будут определены конкретные и строгие правила, например, "запись будет происходить в реальном времени (как это было бы на конкурсе) без внесения каких-либо изменений в вокал или любую часть самого выступления после записи".

К слову, тот же Нортон ранее в интервью американской радиостанции Sirius XM выразил сомнение в том, что Евровидение 2021 "пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей".

Напомним, что Евровидение 2021 состоится 22 мая.

Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A, которая, к слову, круто перепела главный хит Верки Сердючки в рамках прошлого конкурса.

Go_A - Dancing Lasha Tumbai

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