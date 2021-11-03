Кто станет следующим "Холостяком" в 12 сезоне: рассекречено имя нового героя (фото)

Девушка же, в свою очередь, получила сведения от участников съемки, и сама видела бэкстейдж.

Ведущий проекта Григорий Решетняк на днях рассказывал в сети о старте съемочного процесса 12-го сезона, а точнее вечеринки на 1-й серии. Там-то и "засветился" новый главный "холостяк".

Новым "Холостяком" может стать львовянин, актер и предприниматель из США Александр Топольский (фото: instagram.com/holostyachka__stb)

32-летний Александр Топольский, уроженец Львова, сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе. В своем аккаунте в Instagram, который уже закрыт, он указал род занятий - предпринимательство, сдача в аренду дорогих апартаментов, а также продажу девайсов для дезинфекции.

Александр Топольский уже закрыл свой аккаунт в Инстаграм (фото: скриншот instagram.com)

В Штатах Топольский также занимается модельной и актерской деятельностью - он снимался в рекламных роликах, фильмах и даже в известных музыкальных клипах (например, на YouTube клип Fifth Harmony - Worth It ft. Kid Ink с его участием собрал уже более 2 миллиардов просмотров!)

Александр Топольский в клипе (фото: скриншот youtube.com)

Также он владеет боевыми искусствами (занимался каратэ и боксом), увлекается катанием на сноуборде, лыжным спортом, футболом и плаванием.

В отличие от героя прошлого сезона Михаила Заливако, который в сети публиковал много снимков с котами, этот "холостяк", очевидно, больше любит собак.

Стоит обратить внимание, что официальное объявление имени героя реалити может быть на последнем пост-шоу "Холостячки" со Златой Огневич, как это делали и в прошлом сезоне проекта. Выйдет новый сезон "Холостяка" на канале СТБ в марте 2022 года.

Александр Топольский (фото: twitter.com/alextopolsky)

Впрочем, отмечает Сироклин, информация о Топольском "в принципе не скрывается" - уже сейчас с ним создают фан-страницы в Instagram, и участница прошлого "Холостяка" Розали опубликовала у себя в сети скриншот с такой страничкой.

Видео: блогер рассекретила имя "Холостяка-12"