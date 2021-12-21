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"Такая умная, тебе это очень не идет": Оля Полякова подколола Настю Каменских

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 11:21
"Такая умная, тебе это очень не идет": Оля Полякова подколола Настю Каменских Полякова подколола Каменских в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
Автор: Lite

В полуфинале шоу-детектива "Маска", которое выходит на телеканале "Украина", не утихали интриги и скандалы.

Так, обсуждая выступление могущественного Тигра, самый острый на язык звездный детектив проекта Оля Полякова не удержалась, чтобы не пошутить над своей коллегой.

В шаге от финала в дуэли сошлись Тигр и Жирафа.

Первым на сцену вышел представитель кошачьего племени, и Настя Каменских начала вспоминать его подсказки и выдвигать свои версии, какая звезда может скрываться в этом образе.

&quot;Такая умная, тебе это очень не идет&quot;: Оля Полякова подколола Настю Каменских

Тигр в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Как вдруг, Полякова начала ее перебивать.

"Настя, две секунды. Я просто хочу тебе сказать, что когда ты такая умная, тебе это очень не идет", - заявила Оля в эфире.

А на вопрос Насти, почему Оля так считает, звездный детектив гипершоу ответила:

"Ну так. Не знаю... Ты слишком красивая", - сказала Полякова.

Мирить коллег пришлось сидящему между ними за столом DZIDZIO.

Он выбрал оригинальный метод и, преследуя собственные интересы, стал призывать коллег отдать предпочтение его любимице Жирафе.

"Не говорите многое, Жирафа в номинации с ним. Мы ведь договаривались! У нас есть шанс убедиться, кто там, под Тигром. Жирафа на очереди, поэтому тихо, друзья", - обратился к детективам DZIDZIO.

В конце концов его тактика сработала, ведь Жирафа все-таки одержала победу в этой дуэли.

А свое настоящее лицо пришлось показать Тигру.

Так зрители узнали, что в этом удивительном образе скрывался популярный музыкант Сергей Бабкин, который имел возможность первым продемонстрировать свой номер на песню "TDME" группы Антитіла.

"Это просто невероятное шоу! Хочу поблагодарить всех, кто работает над проектом! Я действительно получил невероятное наслаждение, смог раскрыться совершенно по-новому, показаться совсем не таким, как все привыкли видеть. А самым интересным было играть с голосом. Надеюсь, у нас все получилось, как можно лучше", - сказал Бабкин.

&quot;Такая умная, тебе это очень не идет&quot;: Оля Полякова подколола Настю Каменских

Сергей Бабкин в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Ранее мы писали, что Оля Полякова спровоцировала зрителей популярного шоу.

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Настя Каменских Оля Полякова
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