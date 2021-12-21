"Я съем свой парик": Оля Полякова спровоцировала зрителей популярного шоу

Оля Полякова в полуфинале шоу "Маска" на канале "Украина" подралась об заклад, что знает, кто скрывается под маской яркого рокера Котика и пообещала съесть свой парик в случае ошибки.

Как это было - читайте и смотрите в нашем материале ниже.

Итак. Один из самых ярких участников второго сезона шоу Котик в полуфинале проекта сошелся в поединке с эпатажным и непредсказуемым Скандалом.

Перед выступлением участник решил запутать детективов и вместо обычных подсказок снова предложил разгадать уникальный кроссворд. После чего подарил поклонникам зажигательное выступление на песню "Susanna" легендарного Андриано Челентано.

"Если это не Петр Черный - я съем свой парик! Вы видели это выступление? Это точно он! Сегодня мы насладились пением крутого цыганского Челентано! Не зря я самый умный детектив!" - сказала Полякова.

Коллега певицы DZIDZIO сразу прокомментировал, что имеет свое видение персоны под маской Котика.

"Хоть бы это был не Петр! Я так хочу вместе с Андреем, Олегом и Настей посмотреть, как Полякова будут пожирать свои волосы!" - смеясь, отметил DZIDZIO.

"Я уверен, что там Потап, прямо сейчас ему позвоню. Гудки идут, но не отвечает - Это о чем-то говорит", - добавил он.

Не согласились с мнением Поляковой и другие: по версии Олега Винника, под маской Котика прятался ведущий Юрий Ткач, Настя Каменских предположила, что в костюме могли бы быть Дима Коляденко или BIG BOSS.

Андрей Данилко долго молчал и вдруг - прокомментировал: "Скажу вам, что парик Оли Поляковой будет целым".

Котик в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

После последнего голосования, стало ясно - Котик покидает проект в шаге от суперфинала. Когда с участника сняли маску, шокированы были все кроме Поляковой и Данилко, которые сразу начали обниматься, ведь под костюмом все же скрывался Петр Черный.

"Так хорошо, что сегодня Оля не будет есть свой парик! Я благодарен этому проекту за то, что смог проявить себя в разных стилях. Конечно, мне было тяжеловато. Однако так круто, что внутри этих образов артисты могут раскрыться так, как даже сами того не ожидали. Я экспериментировал, постоянно пытался запутать вас, но вы раскусили. Браво вам! Особенно Андрею Данилко - вы гениальны!" - поделился артист.

Котик в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")