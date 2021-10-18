Танцы со звездами 2021: какие две пары покинули шоу

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 17 октября, состоялся седьмой эфир шоу. На этой неделе паркет покинули две пары - Джамала и Антон Нестерко, поскольку набрали меньше всего голосов телезрителей, а Станислав Горуна и Даниелла Преап вылетели после "танца за жизнь". Судьи отдали больше баллов Дмитрию Каднаю и его партнерше Алине Ли.

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостем в этом эфире стала известная украинская певица NK (Настя Каменских).

Турнирная таблица седьмого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1) Лучшие выступления 7 эфира Костантин Войтенко и Роксолана Маланчук исполнили контемп под песню Сергея Бабкина - "Не убивай". Стоит отметить, что участие Роксоланы было минимальным, поскольку Костантин представил сольное выступление и приятно удивил судей. Костантин Войтенко и Роксолана Маланчук - Контемп (видео: YouTube) Kadnay и Алина Ли в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили контемп под песню Скрябина - "Спи собі сама". Kadnay и Алина Ли - Контемп (видео: YouTube) Артур Логай и Анна Карелина танцевали румбу под песню KALUSH ft. Христина Соловій - "Таксі". Артур Логай и Анна Карелина - Румба (видео: YouTube)