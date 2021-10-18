Танці з зірками 2021: які дві пари покинули шоу
"Танці з зірками 2 021" тривають. Сьогодні, 17 жовтня, відбувся сьомий ефір шоу. На цьому тижні паркет покинули дві пари - Джамала і Антон Нестерко, тому що набрали найменше голосів телеглядачів, а Станіслав Горуна і Даніелла Преап вилетіли після "танцю за життя". Судді віддали більше балів Дмитру Каднаю і його партнерці Аліні Лі.
Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, спеціальним запрошеним гостем в цьому ефірі стала відома українська співачка NK (Настя Каменських).
Турнірна таблиця сьомого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Кращі виступи 7 ефіру
Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук виконали контемп під пісню Сергія Бабкіна - "Не вбивай". Варто зазначити, що участь Роксолани була мінімальною, оскільки Костянтин представив сольний виступ і приємно здивував суддів.
Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук - Контемп (відео: YouTube)
Kadnay і Аліна Лі в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали контемп під пісню Скрябіна - "Спи собі сама".
Kadnay і Аліна Лі - Контемп (відео: YouTube)
Артур Логай і Анна Кареліна танцювали румбу під пісню KALUSH ft. Христина Соловій - "Таксі".
Артур Логай і Анна Кареліна - Румба (відео: YouTube)
Зазначимо, що в цьому ефірі телеглядачі не голосували за співачку Євгенію Власову, оскільки вона вперше танцювала з новим партнером Олександром Прохоровим. У четвер її партнер Макс Леонов потрапив в аварію. На щастя, з ним все в порядку, хоча він і отримав внутрішньочерепну мозкову травму. На паркет сьогодні він вийти не зміг.
Ми також писали про те, що зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, який перед 7-м ефіром травмував ногу і навіть потрапив до лікарні, зворушив мережу ніжним сімейним фото з дружиною і маленьким сином.