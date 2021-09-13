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Танцы со звездами 2021: кто первый покинул шоу

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Понедельник 13 сентября 2021 01:06
Танцы со звездами 2021: кто первый покинул шоу Фото: Танцы со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

Танцы со звездами 2021 стартовали на прошлой неделе на телеканале "1+1". Сегодня, 12 сентября, прошел второй эфир шоу, на котором первая пара покинула проект. Этой парой оказалась Иван Люленов и Яна Цыбульская. Они получили меньше всего голосов от телезрителей.

В студии танцы участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Танцы со звездами 2021: кто первый покинул шоу

Турнирная таблица второго эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Лучшие выступления второго эфира

Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу Танцы со звездами исполнили пасодобль под песню Бумбокс "Люди".

Артур Логай и Анна Карелина - Пасодобль (видео: YouTube)

Kadnay и Алина Ли исполнили аргентинское танго под песню Lady Gaga "Bang Bang".

Kadnay и Алина Ли - Аргентинское танго (видео: YouTube)

Lida Lee и Алексей Базэла исполнили танго под песню Billie Eilish "bad guy".

Lida Lee и Алексей Базэла - Танго (видео: YouTube)

Напомним, украинский певец MELOVIN впервые откровенно рассказал об отношениях с парнем, которые длились шесть лет. Об этом он признался в интервью Кате Осадчей.

Мы также писали о том, что продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк рассказал, почему в первом эфире не вспомнили об умершем судье проекта - легендарном Григорие Чапкисе.

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