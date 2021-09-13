Танцы со звездами 2021: кто первый покинул шоу

Танцы со звездами 2021 стартовали на прошлой неделе на телеканале "1+1". Сегодня, 12 сентября, прошел второй эфир шоу, на котором первая пара покинула проект. Этой парой оказалась Иван Люленов и Яна Цыбульская. Они получили меньше всего голосов от телезрителей.

Kadnay и Алина Ли исполнили аргентинское танго под песню Lady Gaga "Bang Bang".

Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу Танцы со звездами исполнили пасодобль под песню Бумбокс "Люди".

Напомним, украинский певец MELOVIN впервые откровенно рассказал об отношениях с парнем, которые длились шесть лет. Об этом он признался в интервью Кате Осадчей.

Мы также писали о том, что продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк рассказал, почему в первом эфире не вспомнили об умершем судье проекта - легендарном Григорие Чапкисе.