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Танці з зірками 2021: хто перший покинув шоу

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Понеділок 13 вересня 2021 01:06
Танці з зірками 2021: хто перший покинув шоу Фото: Танці з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

Танці з зірками 2021 стартували минулого тижня на телеканалі "1+1". Сьогодні, 12 вересня, пройшов другий ефір шоу, на якому перша пара покинула проєкт. Цією парою виявилася Іван Люленов і Яна Цибульська. Вони отримали найменше голосів від телеглядачів.

У студії танці учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар і Влад Яма.

Танці з зірками 2021: хто перший покинув шоу

Турнірна таблиця другого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Кращі виступи другого ефіру

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу Танці з зірками виконали пасодобль під пісню Бумбокс "Люди".

Артур Логай і Анна Кареліна - Пасодобль (відео: YouTube)

Kadnay і Аліна Лі виконали аргентинське танго під пісню Lady Gaga "Bang Bang".

Kadnay і Аліна Лі - аргентинське танго (відео: YouTube)

Lida Lee і Олексій Базела виконали танго під пісню Billie Eilish "bad guy".

Lida Lee і Олексій Базела - Танго (відео: YouTube)

Нагадаємо, український співак MELOVIN вперше відверто розповів про стосунки з хлопцем, які тривали шість років. Про це він зізнався в інтерв'ю Каті Осадчій.

Ми також писали про те, що продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розповів, чому в першому ефірі не згадали про померлого судді проекту - легендарного Григорія Чапкіса.

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