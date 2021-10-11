Танцы со звездами 2021: кто покинул шестой эфир

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 10 октября, состоялся шестой эфир шоу. На этой неделе паркет должны были покинули две пары. Lida Lee и Алексей Базэла получили меньше всего голосов от телезрителей и покинули проект.
Также судьям пришлось выбирать из двух пар, которые остались в зоне риска: Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Но они решили никого из них не выгонять.
На этой неделе был "Вечер кумиров". Участников традиционно оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, сегодня специальным приглашенным гостем стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая ранее также танцевала на паркете шоу и заняла второе место.
Турнирная таблица шестого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили контемп под песню Сергея Бабкина - "Забери".
Артур Логай и Анна Карелина - Контемп (видео: YouTube)
Дмитрий Каднай и Алина Ли исполнили на паркете проекта Бродвейский джаз под песню Elton John - I`m Still Standing.
Дмитрий Каднай и Алина Ли - Бродвейский джаз (видео: YouTube)
Lida Lee и Алексей Базэла исполнили пасодобль под песню Тины Кароль - "Выше облаков".
Lida Lee и Алексей Базэла - Пасодобль (видео: YouTube)
Напомним, Евгения Власова на "Танцах со звездами 2021" старается выкладываться по полной. Известная украинская певица попала в необычную ситуацию из-за проекта.
Мы также писали о том, что Илона Гвоздева резко ответила на оскорбления MELOVIN и его партнерши Елизаветы Русиной. Известная танцовщица заявила, что партнерше певца не хватает профессионализма.