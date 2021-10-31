ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Танцы со звездами 2021: кто покинул шоу за 5 недель до суперфинала

Новина українською →
Воскресенье 31 октября 2021 23:50
Танцы со звездами 2021: кто покинул шоу за 5 недель до суперфинала Фото: Танцы со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами 2021" приближаются к финалу. Сегодня, 31 октября, состоялся девятый эфир шоу. На этой неделе две пары - MELOVIN и Елизавета Русина, и Александра Зарецкая и Юрий Мешков набрали меньше всего голосов телезрителей, поэтому танцевали "танец за жизнь". Судьи оставили на проекте Александру Зарецкую и Юрия Мешкова. Таким образом шоу покинули MELOVIN и Елизавета Русина.

Подробней о новом эфире - читайте в нашем материале ниже.

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и его партнерша Анна Карелина.

Танцы со звездами 2021: кто покинул шоу за 5 недель до суперфинала

Турнирная таблица девятого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Отметим, что в этом эфире звезды танцевали под песни легендарной группы "Океан Эльзы". Ведущим на балконе стал Тимур Мирошниченко.

Лучшие выступления 9 эфира

Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили фристайл под песню группы "Океан Эльзы" - "Стріляй".

Артур Логай и Анна Карелина - Фристайл (видео: YouTube)

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук исполнили пасодобль под песню группы "Океан Эльзы" - "Зелені очі".

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук - Пасодобль (видео: YouTube)

Сегодня Оля Харлан должна была выходить на паркет с Дмитрием Жуком. Они оба вакцинированы и Оля чувствовала себя хорошо. Но получилось так, что спортсменка получила положительный тест на COVID-19.

На шоу показали номер с первого прогона - без грима и украшений. Пара исполнила танго под песню "Океан Эльзы" - "Без бою".

Ольга Харлан и Дмитрий Жук - Танго (видео: YouTube)

Напомним, главный хореограф "Танцев со звездами 2021" Алена Шоптенко рассказала, кто будет в финале шоу.

Мы также писали о том, что хореограф и победительница "Танцев со звездами 2018" Илона Гвоздева обвинила MELOVIN в халатности на проекте. В свою очередь певец не стеснялся в выражениях в своем ответе.

Читайте LITE в Google News
Танцы со звездами
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Календарь праздников и выходных на ноябрь: сколько будем отдыхать и что отмечать
Календарь праздников и выходных на ноябрь: сколько будем отдыхать и что отмечать