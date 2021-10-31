Танці з зірками 2021: хто покинув шоу за 5 тижнів до суперфіналу

"Танці із зірками 2021" наближаються до фіналу. Сьогодні, 31 жовтня, відбувся дев'ятий ефір на шоу. Цього тижня дві пари - MELOVIN та Єлизавета Русина, та Олександра Зарецька та Юрій Мєшков набрали найменше голосів телеглядачів, тому танцювали "танець за життя". Судді залишили на проєкті Олександру Зарецьку та Юрія Мєшкова. Таким чином шоу залишили MELOVIN та Єлизавета Русіна.

Детальніше про новий ефір - читайте в нашому матеріалі нижче .

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна.

Турнірна таблиця дев'ятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Зазначимо, що в цьому ефірі зірки танцювали під пісні легендарного гурту "Океан Ельзи". Ведучим на балконі став Тимур Мірошниченко.

Кращі виступи 9 ефіру

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали фрістайл під пісню гурту "Океан Ельзи" - "Стріляй".

Артур Логай і Анна Кареліна - Фрістайл (відео: YouTube)

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виконали пасодобль під пісню гурту "Океан Ельзи" - "Зелені очі".

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - Пасодобль (відео: YouTube)

Сьогодні Оля Харлан повинна була виходити на паркет з Дмитром Жуком. Вони обидва вакциновані і Оля відчувала себе добре. Але вийшло так, що спортсменка отримала позитивний тест на COVID-19.

На шоу показали номер з першого прогону - без гриму і прикрас. Пара виконала танго під пісню "Океан Ельзи" - "Без бою".

Ольга Харлан і Дмитро Жук - Танго (відео: YouTube)