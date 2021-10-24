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Танцы со звездами 2021: кто покинул шоу после восьмого эфира

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Воскресенье 24 октября 2021 23:43
Танцы со звездами 2021: кто покинул шоу после восьмого эфира Фото: Танцы со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами 2021" приближаются к финалу. Сегодня, 24 октября, состоялся восьмой эфир шоу. На этой неделе две пары - Артур Логай и Анна Карелина, и Евгения Власова и Макс Леонов набрали меньше всего голосов телезрителей, поэтому танцевали "танец за жизнь". Судьи оставили на проекте Артура Логая и Анну Карелину. Таким образом шоу покинули Евгения Власова и Макс Леонов.

Подробней о новом эфире - читайте в нашем материале ниже.

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и его партнерша Анна Карелина.

Стоить отметить, что в этом эфире звезды танцевали не с одним партнером, а сразу с двумя.

Танцы со звездами 2021: кто покинул шоу после восьмого эфира

Турнирная таблица восьмого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Лучшие выступления 8 эфира

Артур Логай, Анна Карелина и Яна Цыбульская в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили фристайл под песню The Weeknd - The Hills.

Артур Логай, Анна Карелина и Яна Цыбульская - Фристайл (видео: YouTube)

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук, Макс Ежов, Оля Фреймут исполнили фристайл под песню Верки Сердючки - "Хорошо красавицам".

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук, Макс Ежов, Оля Фреймут - Фристайл (видео: YouTube)

Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Анна Ризатдинова исполнили румбу под песню Tina Turner - Golden Eye.

Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Анна Ризатдинова - Румба (видео: YouTube)

Напомним, участник "Танцев со звездами" Дмитрий Каднай травмировался перед выходом на паркет.

Ранее Lida Lee высказалась о критике Кухар и о возможном возвращении на "Танцы со звездами 2021".

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