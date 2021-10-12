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Lida Lee высказалась о критике Кухар и о возможном возвращении на "Танцы со звездами 2021"

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Вторник 12 октября 2021 12:23
Lida Lee высказалась о критике Кухар и о возможном возвращении на "Танцы со звездами 2021" Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Автор: Styler

Украинская певица Lida Lee и ее партнер по проекту "Танцы со звездами 2021" Алексей Базэла покинули шоу в воскресенье 10 октября. Тогда в зоне риска оказались сразу три пары: одну спасли зрители, вторую – судьи, а вот Лиде и Алексею пришлось покинуть шоу. Поклонники не могут смириться с их уходом с главного паркета страны и хотят вернуть пару в шоу!

Так, Lida Lee и Алексей устроили прямой эфир с поклонниками в Instagram ответили на их вопросы, затронув самые острые темы.

Партнер Лиды уточнил, что они "собирали все номера за 3 дня, хотя на основательную подготовку должен был уйти минимум месяц". В понедельник у пары был выходной и со вторника начинали активно тренироваться, ночные репетиции были обязательным атрибутом подготовки к эфирам.

Lida Lee высказалась о критике Кухар и о возможном возвращении на &quot;Танцы со звездами 2021&quot;

Lida Lee и Алексей станцевали на шестом эфире пасадобль (фото: instagram.com/lidalee_official)

Певица вспомнила, какой танец ей давался сложнее всего. "Я боялась за самбу. Леша говорит: "Давайте начнем с азов и соединим стили". Добрались мы до самбы и на ней остановились. Шаги мне очень сложно давались. Я жутко боялась за самбу, но я обожаю этот номер. Это было такое перевоплощение! С точке зрения техники, мне сложно давалась сальса", - призналась Лида.

Пара очень жалеет о том, что не успела разучить некоторые танцы и показать их перед зрителями. "Мы мечтали о контемпе и хип-хопе, я мечтала о румбе и ча-ча-ча", - призналась певица.

Также артистка ответила на вопрос, как отнеслась к критике Екатерины Кухар, которая разнесла посадобль пары на последнем для них шестом прямом эфире. Тогда прима-балерна заявила, что не увидела на паркете эмоциональной борьбы, которую предполагает танец.

Lida Lee высказалась о критике Кухар и о возможном возвращении на &quot;Танцы со звездами 2021&quot;

Lida Lee и Алексей тренировались 6 дней в неделю и даже ночью (фото: instagram.com/lidalee_official)

"Возможно, не до конца Екатерине были видны эмоции, которые мы переживали. На вкус и цвет", - отметила Лида.

Певица вспомнила, как отреагировала на свой уход из шоу. "Плакала я уже дом, когда осознала, что произошло. Но эта была грусть о пройденном периоде", - призналась она.

Lida Lee отметила, что не ожидала такого резонанса вокруг своего ухода из шоу, ведь в соцсетях развернули масштабный флешмоб по возращению пары на Танцы со звездами 2021.

"Нам было бы безумно приятно вернутся на шоу, потому что мы им жили. 24/7 мы жили в репетиционных залах, кайфовали и хотели – детское стремление делать что-то новое и интересное очень мотивирует. Это шоу, и что будет дальше - никому неизвестно. Но мы бы хотели еще раз побывать на этом паркете", - не скрывала она.

Лида и Алексей признались, кого будут поддерживать на проекте. "Мы будем болеть за обалденные номера - клевые постановки и танцы", - пообещали артистка и танцор.

Напомним, что ранее Lida Lee поделилась эмоциями от участия в проекте и прокомментировала вылет из шоу.

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