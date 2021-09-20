Танцы со звездами 2021: кто покинул третий эфир
"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 19 сентября состоялся третий эфир шоу. На этой неделе паркет покинули Александра Машлятина и Денис Самсон. Данная пара получила меньше всего голосов от телезрителей.
Отметим, что Машлятина попала на шоу совсем недавно. Она заменила Анастасию Оруджову, которая не смогла продолжить участие в проекте из-за перенесенной операции.
Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостем стала певица Оля Полякова, которая всем ставила высший балл "10".
Турнирная таблица третьего эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Лучшие выступления третьего эфира
Актер Константин Войтенко и чемпионка Украины по бальным танцам Роксолана Маланчук исполнили контемп под песню "Скрябин" - "Корабли".
Константин Войтенко и Роксолана Маланчук - Контемп (видео: YouTube)
Александра Зарицкая и Юрий Мешков исполнили фокстрот под песню KAZKA - "Плакала".
Александра Зарицкая и Юрий Мешков – Фокстрот (видео: YouTube)
Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу Танцы со звездами 8 сезон исполнили Венский Вальс под песню Muse - Feelin Good.
Артур Логай и Анна Карелина - Венский Вальс (видео: YouTube)
Напомним, певица Джамала показала закулисье "Танцев со звездами". Артистка поделилась закулисным видео с проекта, а также сделала откровенное признание о любви к себе и своему телу.
Мы также писали о том, что "Танцы со звездами" чуть не довели до развода украинского актера Константина Войтенко. Дело в том, что из-за шоу он серьезно поссорился со своей женой.
Девушка хотела попасть на шоу в качестве танцовщицы, но ее не взяли на проект, а Константина пригласили в качестве звезды.