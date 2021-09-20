Танцы со звездами 2021: кто покинул третий эфир

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 19 сентября состоялся третий эфир шоу. На этой неделе паркет покинули Александра Машлятина и Денис Самсон. Данная пара получила меньше всего голосов от телезрителей.

Отметим, что Машлятина попала на шоу совсем недавно. Она заменила Анастасию Оруджову, которая не смогла продолжить участие в проекте из-за перенесенной операции.

Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу Танцы со звездами 8 сезон исполнили Венский Вальс под песню Muse - Feelin Good.

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостем стала певица Оля Полякова, которая всем ставила высший балл "10".

Напомним, певица Джамала показала закулисье "Танцев со звездами". Артистка поделилась закулисным видео с проекта, а также сделала откровенное признание о любви к себе и своему телу.

Мы также писали о том, что "Танцы со звездами" чуть не довели до развода украинского актера Константина Войтенко. Дело в том, что из-за шоу он серьезно поссорился со своей женой.

Девушка хотела попасть на шоу в качестве танцовщицы, но ее не взяли на проект, а Константина пригласили в качестве звезды.