Танці з зірками 2021: хто покинув третій ефір
"Танці з зірками 2021" тривають. Сьогодні, 19 вересня відбувся третій ефір шоу. На цьому тижні паркет покинули Олександра Машлятіна і Денис Самсон. Дана пара отримала найменше голосів від телеглядачів.
Зазначимо, що Машлятина потрапила на шоу зовсім недавно. Вона замінила Анастасію Оруджову, яка не змогла продовжити участь у проєкті через перенесену операцію.
Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, спеціальним запрошеним гостем стала співачка Оля Полякова, яка всім ставила вищий бал "10".
Турнірна таблиця третього ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Кращі виступи третього ефіру
Актор Костянтин Войтенко і чемпіонка України з бальних танців Роксолана Маланчук виконали контемп під пісню "Скрябін" - "Кораблі".
Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук - Контемп (відео: YouTube)
Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали фокстрот під пісню KAZKA - "Плакала".
Олександра Зарицька та Юрій Мєшков - Фокстрот (відео: YouTube)
Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу Танці з зірками 8 сезон виконали Віденський Вальс під пісню Muse - Feelin Good.
Артур Логай і Анна Кареліна - Віденський Вальс (відео: YouTube)
Нагадаємо, співачка Джамала показала закулісся "Танців з зірками". Артистка поділилася закулісним відео з проєкту, а також зробила відверте зізнання про любов до себе і свого тіла.
Ми також писали про те, що "Танці з зірками" мало не довели до розлучення українського актора Костянтина Войтенко. Справа в тому, що через шоу він серйозно посварився зі своєю дружиною.
Дівчина хотіла потрапити на шоу в якості танцівниці, але її не взяли на проєкт, а Костянтина запросили в якості зірки.