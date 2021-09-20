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Танці з зірками 2021: хто покинув третій ефір

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Понеділок 20 вересня 2021 00:53
Танці з зірками 2021: хто покинув третій ефір Фото: Танці з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

"Танці з зірками 2021" тривають. Сьогодні, 19 вересня відбувся третій ефір шоу. На цьому тижні паркет покинули Олександра Машлятіна і Денис Самсон. Дана пара отримала найменше голосів від телеглядачів.

Зазначимо, що Машлятина потрапила на шоу зовсім недавно. Вона замінила Анастасію Оруджову, яка не змогла продовжити участь у проєкті через перенесену операцію.

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, спеціальним запрошеним гостем стала співачка Оля Полякова, яка всім ставила вищий бал "10".

Танці з зірками 2021: хто покинув третій ефір

Турнірна таблиця третього ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Кращі виступи третього ефіру

Актор Костянтин Войтенко і чемпіонка України з бальних танців Роксолана Маланчук виконали контемп під пісню "Скрябін" - "Кораблі".

Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук - Контемп (відео: YouTube)

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали фокстрот під пісню KAZKA - "Плакала".

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков - Фокстрот (відео: YouTube)

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу Танці з зірками 8 сезон виконали Віденський Вальс під пісню Muse - Feelin Good.

Артур Логай і Анна Кареліна - Віденський Вальс (відео: YouTube)

Нагадаємо, співачка Джамала показала закулісся "Танців з зірками". Артистка поділилася закулісним відео з проєкту, а також зробила відверте зізнання про любов до себе і свого тіла.

Ми також писали про те, що "Танці з зірками" мало не довели до розлучення українського актора Костянтина Войтенко. Справа в тому, що через шоу він серйозно посварився зі своєю дружиною.

Дівчина хотіла потрапити на шоу в якості танцівниці, але її не взяли на проєкт, а Костянтина запросили в якості зірки.

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