Танцы со звездами 2021: кто не прошел в полуфинал

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Приглашенным гостем стал известный украинский певец Дмитрий Монатик, под песни которого сегодня выступали участники шоу.

Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина.

Турнирная таблица одиннадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В этом эфире участники танцевали со с судьями проекта. Ведущими на балконе были Маша Ефросинина и Владимир Дантес.

Лучшие выступления 11 эфира

Артур Логай, Анна Карелина и Екатерина Кухар исполнили сальсу под песню MONATIK - "Каждый раз".

Артур Логай, Анна Карелина и Екатерина Кухар - Сальса (видео: YouTube)

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук и MONATIK исполнили хип-хоп под песню MONATIK - "Кружит".

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук и MONATIK - Хип-хоп (видео: YouTube)

Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма исполнили танго под песню MONATIK - Vitamin D.

Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма - Танго (видео: YouTube)