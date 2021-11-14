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Танцы со звездами 2021: кто не прошел в полуфинал

Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами 2021" еще на шаг ближе к суперфиналу. Сегодня, 14 ноября, прошел одиннадцатый эфир шоу, а именно четвертьфинал. На этой неделе меньше всего голосов телезрителей набрали певец Дмитрий Каднай и его партнерша Алина Ли. Пара покинула шоу в двух шагах от суперфинала.

Подробней о 11 эфире проекта - читайте в нашем материале ниже.

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Приглашенным гостем стал известный украинский певец Дмитрий Монатик, под песни которого сегодня выступали участники шоу.

Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина.

Турнирная таблица одиннадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В этом эфире участники танцевали со с судьями проекта. Ведущими на балконе были Маша Ефросинина и Владимир Дантес.

Лучшие выступления 11 эфира

Артур Логай, Анна Карелина и Екатерина Кухар исполнили сальсу под песню MONATIK - "Каждый раз".

Артур Логай, Анна Карелина и Екатерина Кухар - Сальса (видео: YouTube)

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук и MONATIK исполнили хип-хоп под песню MONATIK - "Кружит".

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук и MONATIK - Хип-хоп (видео: YouTube)

Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма исполнили танго под песню MONATIK - Vitamin D.

Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма - Танго (видео: YouTube)

Напомним, украинский хореограф Евгений Кот признался, почему второй год подряд не участвует в "Танцах со звездами", и в этом году выбрал другое похожее шоу.

Мы также писали о том, что ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы, и показала фото и видео с торжества.

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Танцы со звездами