Танцы со звездами 2021: кто стал победителем шоу

Танцы со звездами 2021 подошли к концу. Сегодня, 28 ноября, прошел суперфинал шоу. За победу боролись три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Победителем шоу стали Артур Логай и Анна Карелина. Они получили больше всего голосов от зрителей.

Подробней о 13 эфире проекта - читайте в нашем материале ниже.

В суперфинале участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар, Влад Яма и приглашенный гость Леся Никитюк. Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина. Также добавлены баллы за полуфинал. Результаты суммировались. Турнирная таблица тринадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1) В суперфинале участники представили любимый танец судей за весь сезон. Ведущей на балконе была Катя Осадчая. Лучшие выступления суперфинала Артур Логай и Анна Карелина в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили венский вальс под песню MUSE "Feeling good". Артур Логай и Анна Карелина - Венский вальс (видео: YouTube) Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили танго под песню ALEKSEEV "Океанами стали". Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Танго (видео: YouTube) Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук исполнили медленный вальс под песню 5`nizza "Нева". Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук - Медленный вальс (видео: YouTube)