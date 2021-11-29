Танці з зірками 2021: хто став переможцем шоу
Танці з зірками 2021 підійшли до кінця. Сьогодні, 28 листопада, пройшов суперфінал шоу. За перемогу боролися три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук. Переможцем шоу стали Артур Логай і Анна Кареліна. Вони отримали найбільше голосів від глядачів.
Детальніше про 13 ефір проєкту - читайте в нашому матеріалі нижче.
У суперфіналі учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар, Влад Яма та запрошений гість Леся Нікітюк.
Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та Анна Кареліна. Також додані бали за півфінал. Результати підсумовувалися.
Турнірна таблиця тринадцятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
У суперфіналі учасники представили улюблений танець суддів за весь сезон. Ведучою на балконі була Катя Осадча.
Кращі виступи суперфіналу
Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали віденський вальс під пісню MUSE "Feeling good".
Артур Логай і Анна Кареліна - Віденський вальс (відео: YouTube)
Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали танго під пісню ALEKSEEV "Океанами стали".
Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - Танго (відео: YouTube)
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виконали повільний вальс під пісню 5'nizza "Нева".
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - Повільний вальс (відео: YouTube)
Нагадаємо, відомий український хореограф Євген Кот, який раніше часто брав участь у "Танцях з зірками", зізнався, чому другий рік поспіль відмовляється від проєкту. Крім того, цього року обрав інше схоже шоу - "Україна має талант", в якому він у ролі судді.
Ми також писали про те, що Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дмитром Дікусаром та Ольгою Харлан.