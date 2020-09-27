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Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 5 эфира

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 12:32
Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 5 эфира Танцы со звездами (фото: пресс-служба)
Автор: Анна Киселева

Букмекеры считают, что Сергей Танчинец – самый слабый участник проекта

5-й эфир шоу "Танцы со звездами" пройдет уже сегодня, 27 сентября. Всего на паркете выступит 11 звездных пар. В конце этой недели решится судьба участников – кто продолжит бороться за победу, а кто навсегда покинет шоу. По мнению букмекеров, самым слабым звездным участником на этой неделе станет Сергей Танчинец. Именно ему они прогнозируют самые низкие оценки со стороны судей и зрителей.

Как сообщает популярная букмекерская контора Favorit, самые низкие шансы на победу у Сергея Танчинца. Вторым в антирейтинге идет Арам Арзуманян. Замыкает тройку участников, из которых один потенциально покинет шоу – музыкант Позитив.

Коэффициенты ставок на выбывание из 5-го эфира "Танцев со звездами":

  • Сергей Танчинец: Да 5.00;
  • Арам Арзуманян: Да 7.00;
  • Позитив: Да 7.0;
  • Ольга Фреймут: Да 8.00;
  • Сергей Мельник: Да 8.0;
  • Дарья Петрожицкая: Да 8.00;
  • Тарас Цымбалюк: Да 8.0;
  • Олег Винник: Да 15.0;
  • Юлия Санина: Да 15.0;
  • Санта Димопулос: Да 25.0;
  • Надежда Мейхер: Да 25.0.

С прошлой недели букмекеры изменили мнение о том, что Тарас Цимбалюк останется до конца сезона и будет танцевать в полуфинале. Если раньше он находился в тройке лидеров, то теперь коэффициент на его выбывание из шоу равен 8 при минимальных 5 (у Сергея Танчинца).

Стоит отметить, что ранее букмекеры дали правдивый прогноз на 4-й эфир шоу. Как и говорили эксперты, паркет легендарного шоу "Танцы со звездами" покинула Alyona Alyona.

Напомним, что ранее Чапкис назвал самые великие номера "Танцев со звездами". В список попал танец с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее мы также публиковали топ-5 ярых конфликтов судей и участников Танцев со звездами.

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