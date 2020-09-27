Танці з зірками: назване ім'я головного невдахи 5 ефіру

Букмекери вважають, що Сергій Танчинець - найслабший учасник проєкту

5-й ефір шоу "Танці з зірками" пройде вже сьогодні, 27 вересня. Всього на паркеті виступить 11 зіркових пар. В кінці цього тижня вирішиться доля учасників - хто продовжить боротися за перемогу, а хто назавжди покине шоу. На думку букмекерів, найслабшим зоряним учасником на цьому тижні стане Сергій Танчинець. Саме йому вони прогнозують найнижчі оцінки з боку суддів та глядачів.

Як повідомляє популярна букмекерська контора Favorit, найнижчі шанси на перемогу у Сергія Танчинця. Другим в антирейтингу йде Арам Арзуманян. Замикає трійку учасників, з яких один потенційно покине шоу – музикант Позитив.

Коефіцієнти ставок на вибування з 5-го ефіру "Танців з зірками":

Сергій Танчинець: Так 5.00;

Арам Арзуманян: Так 7.00;

Позитив: Так 7.0;

Ольга Фреймут: Так 8.00;

Сергій Мельник: Так 8.0;

Дар'я Петрожицька: Так 8.00;

Тарас Цимбалюк: Так 8.0;

Олег Винник: Так 15.0;

Юлія Саніна: Так 15.0;

Санта Дімопулос: Так 25.0;

Надія Мейхер: Так 25.0;

З минулого тижня букмекери змінили думку про те, що Тарас Цимбалюк залишиться до кінця сезону і буде танцювати в півфіналі. Якщо раніше він перебував в трійці лідерів, то тепер коефіцієнт на його вибування з шоу дорівнює 8 при мінімальних 5 (у Сергія Танчинця).

Варто відзначити, що раніше букмекери дали правдивий прогноз на 4-й ефір шоу. Як і пророкували експерти, паркет легендарного шоу "Танці з зірками" залишила Alyona Alyona.

Нагадаємо, що раніше Чапкіс назвав найкращі номери "Танців з зірками". У список потрапив танець з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше ми також публікували топ-5 затятих конфліктів суддів і учасників Танців із зірками.