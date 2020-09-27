Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 5 эфира

Букмекеры считают, что Сергей Танчинец – самый слабый участник проекта
5-й эфир шоу "Танцы со звездами" пройдет уже сегодня, 27 сентября. Всего на паркете выступит 11 звездных пар. В конце этой недели решится судьба участников – кто продолжит бороться за победу, а кто навсегда покинет шоу. По мнению букмекеров, самым слабым звездным участником на этой неделе станет Сергей Танчинец. Именно ему они прогнозируют самые низкие оценки со стороны судей и зрителей.
Как сообщает популярная букмекерская контора Favorit, самые низкие шансы на победу у Сергея Танчинца. Вторым в антирейтинге идет Арам Арзуманян. Замыкает тройку участников, из которых один потенциально покинет шоу – музыкант Позитив.
Коэффициенты ставок на выбывание из 5-го эфира "Танцев со звездами":
С прошлой недели букмекеры изменили мнение о том, что Тарас Цимбалюк останется до конца сезона и будет танцевать в полуфинале. Если раньше он находился в тройке лидеров, то теперь коэффициент на его выбывание из шоу равен 8 при минимальных 5 (у Сергея Танчинца).
Стоит отметить, что ранее букмекеры дали правдивый прогноз на 4-й эфир шоу. Как и говорили эксперты, паркет легендарного шоу "Танцы со звездами" покинула Alyona Alyona.
Напомним, что ранее Чапкис назвал самые великие номера "Танцев со звездами". В список попал танец с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее мы также публиковали топ-5 ярых конфликтов судей и участников Танцев со звездами.