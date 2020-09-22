Участник ТВ-шоу поставил своей девушке-украинке шрам тлеющей палкой: жалкое зрелище

Участница "Кохання на виживання" прошла ритуальное посвящение в перуанском племени

Новый сезон шоу "Кохання на виживання" стартовал на "Новом канале". В свежем выпуске реалити паре украинцев - Илье и Инне - предстояла экстремальная поездка в Перу. Интересно, что в этой латиноамериканской стране влюбленные проявляют чувства весьма оригинальным способом - явно не так, как в Украине.

Так, в амазонском племени Ягуа женщина должна пройти сложный ритуал посвящения, прежде чем мужчина примет ее кандидатуру. Местные верят, что если она сможет выдержать все, то избранник будет любить ее всю жизнь.

И вот судьбе было угодно, чтобы ритуал посвящения прошла и 22-летняя участница "Кохання на виживання". Ведь Инна готова на все во имя любви к 28-летнему Илье.

"Ей нужно было выпить масатто. Это очень популярный напиток в Перу. Он сделан из юкки. Ее пережевывают, выплевывают, жидкость бродит на солнце и… напиток готов. Говорят, он очень полезный", - рассказывает ведущий реалити Олег Кензов.

Девушка даже не догадывалась, что мерзкая жижа - только цветочки. Дальше было хуже.

"В племени Ягуа верят: чтобы женщина была плодовитой, нужно облить ее навозом. И последний этап ритуала: Илья должен был сделать Насте шрам-метку", - объясняет ведущий.

Кадры из нового выпуска шоу "Кохання на виживання"

"Это как прививка в школе. Ну, не фалангу же пальца отрезать. Вообще, зрелище было жалкое, она стояла в дерьме и воняла жутко. Но доказала, что может сделать все что угодно. Пусть это будет последняя боль, которую я ей причинил", - сказал после ритуала герой шоу.

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