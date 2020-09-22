Учасник ТБ-шоу поставив своїй дівчині-українці шрам тліючою палицею: жалюгідне видовище

Учасниця "Кохання на виживання" пройшла ритуальне посвячення в перуанському племені

Новий сезон шоу "Кохання на виживання" стартував на "Новому каналі". У свіжому випуску реаліті пару українців - Іллю та Насті - чекала екстремальна поїздка в Перу. Цікаво, що в цій латиноамериканській країні закохані виявляють почуття вельми оригінальним способом - явно не так, як в Україні.

Так, в амазонської племені Ягуа жінка повинна пройти складний ритуал посвяти, перш ніж чоловік прийме її кандидатуру. Місцеві вірять, що якщо вона зможе витримати все, то обранець буде любити її все життя.

І ось долі було завгодно, щоб ритуал посвячення пройшла і 22-річна учасниця "Кохання на виживання". Адже Настя готова на все в ім'я любові до 28-річного Іллі.

"Їй потрібно було випити масатто. Це дуже популярний напій в Перу. Він зроблений з юки. Її пережовують, випльовують, рідина бродить на сонці і... напій готовий. Кажуть, він дуже корисний", - розповідає ведучий реаліті Олег Кензов.

Дівчина навіть не здогадувалася, що мерзенна жижа - тільки квіточки. Далі було гірше.

"У племені Ягуа вірять: щоб жінка була плідною, треба облити її гноєм. І останній етап ритуалу: Ілля повинен був зробити Насті шрам-мітку", - пояснює ведучий.

Кадри з нового випуску шоу "Кохання на виживання"

"Це як щеплення в школі. Ну, не фалангу ж пальця відрізати. Взагалі, видовище було жалюгідне, вона стояла в лайні і дуже смерділа. Але довела, що може зробити все що завгодно. Нехай це буде останній біль, який я їй заподіяв", - сказав після ритуалу герой шоу.

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