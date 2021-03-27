Участница "Холостяка-11" покинула шоу после "эскорт-скандала": девушка молчать не стала

Четвертый выпуск шоу "Холостяк-11" поразил зрителей громким заявлением в адрес одной из участниц о том, что она прежде якобы занималась эскортом. Об этом рассказал друг Михаила Заливако Сергей, которого тот пригласил посетить проект и пообщаться с девушками. В итоге вэб-разработчица Анна Гузеева покинула реалити.

Как отметила 22-летняя мисс Fashion Universe 2020 и уже экс-участница "Холостяка" в своем Instafram в stories , в новом выпуске шоу все перекрутили.

Девушка также призналась, что друг Заливако был ей "очень неприятен", хотя сама она и пыталась отзываться о Сергее хорошо.

Так, на шоу мужчина показал "Холостяку" публикации в интернете, в которых рассказывалось, будто бы раньше Гузеева занималась интимом за деньги - такие публикации выходили на некоторых региональных сайтах Днепра, откуда девушка родом.

Анна Гузеева покинула реалити "Холостяк-11" в четвертом выпуске (фото: instagram.com/by_guzeeva)

"Устроил мне какой-то допрос, на который не имел никакого права", - пишет Анна, отвечая на вопросы своих подписчиков в сети.

Кроме того, девушка прокомментировала свой якобы "флирт" с другом "Холостяка" и подчеркнула, что просто пыталась вести себя вежливо, но это ошибочно было воспринято как попытка приударить.

Также Гузеева заявила о намерении расставить все точки над "і" относительно скандальной ситуации с ее "эскортным прошлым" уже на пост-шоу.

Кроме того, после вопроса фолловера, не собирается ли она подавать в суд на телеканал СТБ, на котором выходит реалити, Анна ответила: "это надо обдумать".

Анна Гузеева высказалась о скандале на 4 выпуске "Холостяка-11" (фото: instagram.com/stories/by_guzeeva)

Отметим, что Анна еще неделю назад подробно рассказала в сети о клевете в свой адрес и о том, что все материалы об эскорте были проплачены недоброжелательницей. По этому вопросу девушка даже подавала иск в суд и выиграла дело.

"Я судилась за то, чтобы доказать, что информация, которая изложена на развлекательных порталах, которые некоторые из вас прочитали, была признана не соответствующей действительности, если хотите убедиться: загуглите единый государственный реестр судебных решений, введите мою фамилию/имя на украинском языке и вы увидите решение суда, которые вступило в законную силу. Факт того, что информация не соответствует действительности, имеет юридическое значение... Моя репутация на сегодня чиста", - говорится в заявлении Гузеевой.

Также она выложила скрины решения суда.

Анна Гузеева рассказала, как ее оклеветали, и показала решение суда (фото: instagram.com/by_guzeeva)