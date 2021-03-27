Учасниця "Холостяка-11" покинула шоу після "ескорт-скандалу": дівчина мовчати не стала

Четвертий випуск шоу "Холостяк-11" вразив глядачів гучною заявою на адресу однієї з учасниць про те, що вона нібито займалася ескортом. Про це розповів друг Михайла Заливака Сергій, якого той запросив відвідати проект і поспілкуватися з дівчатами. У підсумку веб-розробниця Анна Гузєєва покинула реаліті.

Як зазначила 22-річна міс Fashion Universe 2020 і вже екс-учасниця "Холостяка" у своєму Instafram в stories , в новому випуску шоу все перекрутили.

Дівчина зізналася, що друг Заливака був їй "дуже неприємний", хоча сама вона і намагалася відгукуватися про Сергія добре.

Так, на шоу чоловік показав "Холостяку" публікації в інтернеті, в яких розповідалося, ніби раніше Гузєєва займалася інтимом за гроші - такі публікації виходили на деяких регіональних сайтах Дніпра, звідки дівчина родом.

Анна Гузєєва покинула реаліті "Холостяк-11" в четвертому випуску (фото: instagram.com/by_guzeeva)

"Влаштував мені якийсь допит, на який не мав жодного права", - пише Анна, відповідаючи на питання своїх підписників в мережі.

Крім того, дівчина прокоментувала свій нібито "флірт" з другом "Холостяка" і наголосила, що просто намагалася поводитися ввічливо, але це помилково було сприйнято як спробу позалицятися.

Також Гузєєва заявила про намір розставити всі крапки над "і" щодо скандальної ситуації з її "ескортним минулим" вже на пост-шоу.

Крім того, після питання фоловера, чи не збирається вона подавати до суду на телеканал СТБ, на якому виходить реаліті, Анна відповіла: "це треба обдумати".

Анна Гузєєва висловилася щодо скандалу на 4 випуску "Холостяка-11" (фото: instagram.com/stories/by_guzeeva)

Зазначимо, що Анна ще тиждень тому докладно розповіла в мережі про наклеп на свою адресу про те, що всі матеріали про ескорт були проплачені недоброзичливицею. З цього питання дівчина навіть подавала позов до суду і виграла справу.

"Я судилася за те, щоб довести, що інформація, яка викладена на розважальних порталах, які дехто з вас прочитали, була визнана такою, що не відповідає дійсності, якщо хочете переконатися: загуглите єдиний державний реєстр судових рішень, введіть моє прізвище/ім'я українською мовою і ви побачите рішення суду, що набрало законної сили. Факт того, що інформація не відповідає дійсності, має юридичне значення... Моя репутація на сьогодні чиста", - йдеться в заяві Гузєєвої.

Також вона виклала скріни рішення суду.

Анна Гузєєва розповіла, як її оббрехали, і показала рішення суду (фото: instagram.com/by_guzeeva)