Украинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащили

Певица MamaRika очень смелая и яркая девушка, а творческий путь первой в Украине r'n'b-исполнительницы довольно длинный, поэтому интересных и шокирующих историй накопилось.

MamaRika (фото: пресс-служба Нового канала)

Одну из них артистка рассказала во время съемок игрового шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

"В моей прошлой жизни, когда я еще была Эрикой, есть песня "Любовь не верит цифрам". Помню, что мы снимали видео. По плану, я в образе ведьмы должна была подойти к огромному костру в мой рост и делать движения руками, будто он по моей воле разгорается. На улице тогда было около 0 градусов. Конечно, само оно так не сделается, поэтому с другой стороны стоял парень, который в момент, когда я делаю жест, подливал в пламя керосин. Поскольку я тогда была в синтетической блузке, а на голове – лак, то, сами понимаете, без приключений не обошлось", - вспомнила звезда.

В момент, когда помощник дал чуть больше керосина, в сторону певицы подул ветер.

"На мгновение язык пламени коснулся меня. Представьте, даже немного реснички подгорели. К счастью, наверное, ангелы меня вытащили, ведь я очень быстро все смогла потушить. Кстати, где-то в архивах осталось видео, как я горела", - рассказала MamaRika.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

После этой опасной ситуации в творческой жизни артистки она сделала один важный вывод: надо себя беречь всегда, как бы фанатично ты не относился к работе.

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