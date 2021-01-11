ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащили

Новина українською → Киев, Понедельник 11 января 2021 21:01
Украинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащили MamaRika (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Певица MamaRika очень смелая и яркая девушка, а творческий путь первой в Украине r'n'b-исполнительницы довольно длинный, поэтому интересных и шокирующих историй накопилось.

Украинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащили

MamaRika (фото: пресс-служба Нового канала)

Одну из них артистка рассказала во время съемок игрового шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

"В моей прошлой жизни, когда я еще была Эрикой, есть песня "Любовь не верит цифрам". Помню, что мы снимали видео. По плану, я в образе ведьмы должна была подойти к огромному костру в мой рост и делать движения руками, будто он по моей воле разгорается. На улице тогда было около 0 градусов. Конечно, само оно так не сделается, поэтому с другой стороны стоял парень, который в момент, когда я делаю жест, подливал в пламя керосин. Поскольку я тогда была в синтетической блузке, а на голове – лак, то, сами понимаете, без приключений не обошлось", - вспомнила звезда.

В момент, когда помощник дал чуть больше керосина, в сторону певицы подул ветер.

"На мгновение язык пламени коснулся меня. Представьте, даже немного реснички подгорели. К счастью, наверное, ангелы меня вытащили, ведь я очень быстро все смогла потушить. Кстати, где-то в архивах осталось видео, как я горела", - рассказала MamaRika.

Украинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащилиУкраинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащилиУкраинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащилиУкраинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа: ангелы вытащили

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

После этой опасной ситуации в творческой жизни артистки она сделала один важный вывод: надо себя беречь всегда, как бы фанатично ты не относился к работе.

Ранее знаменитая танцовщица Илона Гвоздева рассказала, кому и за что всегда будет благодарна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Есть два подхода: как Кабмин планирует снижать тарифы на газ
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Есть два подхода: как Кабмин планирует снижать тарифы на газ