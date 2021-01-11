Українська співачка ледь не згоріла під час зйомок кліпу: ангели витягли

Співачка MamaRika дуже смілива і яскрава дівчина, а творчий шлях першої в Україні r'n'b-виконавиці досить довгий, тому цікавих і шокуючих історій накопичилося.

MamaRika (фото: прес-служба Нового каналу)

Одну з них артистка розповіла під час зйомок ігрового шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

"У моєму минулому житті, коли я ще була Ерікою, є пісня "Любовь не верит цифрам". Пам`ятаю, що ми знімали відео. За планом, я в образі відьми мала підійти до величезного вогнища у мій зріст і робити рух руками, ніби воно за моєю волею піднімається. На вулиці тоді було біля 0 градусів. Звісно, саме воно так не зробиться, тому з іншого боку стояв хлопець, який у момент, коли я роблю жест, підливав у полум`я керосин. Оскільки я тоді була в синтетичній блузі, а на голові – лак, то, самі розумієте, без пригод не обійшлося", - згадала зірка.

В момент, коли помічник дав трохи більше гасу, в бік співачки подув вітер.

"На мить язик полум`я торкнувся мене. Уявіть, навіть трохи війки підсмажилися. На щастя, напевно, ангели мене витягнули, бо я дуже швидко все змогла погасити. До речі, десь в архівах залишилось відео, як я горіла", - розповіла MamaRika.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Після цієї небезпечної ситуації у творчому житті артистки вона зробила один важливий висновок: треба себе берегти завжди, як би фанатично ти не ставився до роботи.

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