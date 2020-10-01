Оно мне надо - умереть в 30 лет? Участник ТВ-шоу расстался с прихотливой украинкой

Участники шоу "Кохання на виживання" Настя и Олег не поладили во время эфира

Участница шоу "Кохання на виживання" Настя заставила своего любимого Олега страдать и терпеть боль.

Это со стороны кажется, что испытания в популярном ТВ-шоу на Новом канале не имеют ничего общего с реальной жизнью (ведь как связаны между собой светлая любовь и ковыряние в фекалиях или пирсинг?!). Но подобные проверки показывают изнанку отношений.

Участники проекта "Кохання на виживання" Настя и Олег

В новом выпуске проекта Олег ради возлюбленной готов был прыгнуть выше головы и достать звезду с неба. А ей было мало.

"Если он хотел отношения с яркой девушкой, которая привлекает к себе внимание, тогда должен был понимать, на что идет. Я адекватно себя оцениваю. Считаю симпатичной. Олег не тянет меня по жизни - ни физически, ни морально, ни материально", - говорит Настя.

Настя, судя по всему, не любила Олега никогда

Парню пришлось тащить любимую в буквальном смысле - на повозке по ухабам, сквозь адский трафик. По дороге он сошелся в поединке с силачом, ковырялся голой рукой в фекалиях - только бы девушка была счастлива. Но она не пожалела Олега и тогда, когда ему нужно было проколоть ухо простой иголкой прямо на улице, сама провела болезненную процедуру.

"Я был грязный. Не дай Бог, попала бы инфекция. Оно мне надо - умереть в 30 лет?! Плюс, не переношу уколы. Но что оставалось делать? Пошел на это, чтобы Настя не нервничала и не плакала", - признался участник.

Олег терпел боль ради своей любимой

Но, к сожалению, болезненные усилия не окупились. Парню не удалось спасти отношения. После пяти испытаний пара рассталась.

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