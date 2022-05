"Вечір з Україною": что известно о новом актуальном шоу о героях нашего времени

Ведущие "Вечора з Україною" и их гости будут делиться собственными мыслями, переживаниями, впечатлениями от прошедшего дня.

Гости шоу будут приходить в студию или подключаться онлайн. Среди них будут обычные граждане, опыт которых важен для всей страны, волонтеры, общественные активисты, украинские звезды.

"Война сорвала маски, показав who is who! Никогда за свои 48 лет я не видел вокруг себя так много Героев нашего времени, а они были всегда: в мирное время, незаметно выполняя свою работу, и не сломались, не изменили уже во время войны! Каждый вечер, подводя итоги дня и делая прогнозы на завтра, мы будем знакомиться с ними, рассказывать о них! Каждый день войны - это уже история нашей независимой, европейской Украины. И у нее есть конкретные Лица и Судьбы! Давайте вместе знакомиться друг с другом!" - комментирует Суханов, который станет модератором диалогов с героями шоу.

В то же время, по мнению ведущей Елены Кот, от того, как мы закончим день, зависит наше "завтра", поэтому "Вечір з Україною" - отличная возможность улучшить свое настроение.

Остапчук же будет готовить собственный иронично-сатирический блок, анализировать самые яркие народные комментарии или делать свой топ мемов в социальных сетях.

К тому же, он будет приглашать в студию звезд, которые поддерживают страну во времена войны и делают на волонтерском фронте неожиданные для себя вещи.

Зрители также смогут поделиться своими мыслями по поводу уходящего дня и принять участие в обсуждении на страницах канала "Украина" в социальных сетях. А самые красноречивые комментарии попадут в эфир.