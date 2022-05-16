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"Вечір з Україною": що відомо про нове актуальне шоу про героїв нашого часу

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Понеділок 16 травня 2022 16:04
"Вечір з Україною": що відомо про нове актуальне шоу про героїв нашого часу Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Володимир Остапчук, Олексій Суханов та Олена Кот стануть ведучими нового шоу "Вечір з Україною", де наживо будуть обговорювати найголовніші події дня та аналізувати їх з різних кутів зору - інформаційно-аналітичного, соціально-народного і сатирично-іронічного.

Прем'єра проєкту відбудеться вже 16 травня на каналі Індиго TV о 19:00 і виходитиме щовечора з понеділка по п’ятницю.

Ведучі "Вечора з Україною" та їхні гості ділитимуться власними думками, переживаннями, враженнями від дня, що минув.

Гості шоу приходитимуть до студії або підключатимуться онлайн. Серед них будуть звичайні громадяни, досвід яких сьогодні важливий для всієї країни, волонтери, громадські активісти, українські зірки.

"Війна зірвала маски, показавши who is who! Ніколи за свої 48 років я не бачив навколо себе так багато Героїв нашого часу, а вони були завжди: за мирних часів, непомітно виконуючи свою роботу, і не зламались, не зрадили вже під час війни! Щовечора, підбиваючи підсумки дня і роблячи прогнози на завтра, ми будемо знайомитися з ними, розповідати про них! Кожен день війни – це вже історія нашої незалежної, європейської України. І у неї є конкретні Обличчя і Долі! То давайте разом знайомитися одне з одним!" - коментує Суханов, який стане модератором діалогів з героями шоу.

У той же час, на думку ведучої Олени Кот, від того, як ми закінчимо день, залежить наше "завтра", тож "Вечір з Україною" - чудова нагода покращити свій настрій.

Остапчук же готуватиме власний іронічно-сатиричний блок, аналізуватиме найяскравіші народні коментарі чи робитиме свій топ мемів у соціальних мережах.

До того ж, він запрошуватиме до студії зірок, які підтримують країну в часи війни і роблять на волонтерському фронті несподівані для себе речі.

&quot;Вечір з Україною&quot;: що відомо про нове актуальне шоу про героїв нашого часу

Глядачі також зможуть поділитися власними думками з приводу дня, що минає, та взяти участь в обговоренні на сторінках каналу "Україна" у соціальних мережах. А найбільш промовисті коментарі потраплять до ефіру.

Раніше ми писали, що Остапчук став ведучим ТБ-шоу, названого на честь Бориса Джонсона.

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Володимир Остапчук
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