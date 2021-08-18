Ведущий "плюсов" поделился впечатлениями от путешествий по Украине и растрогал историей о дочке

Звездный ведущий 1+1 Святослав Гринчук на днях вернулся из тура, посвященному 30-й годовщине Независимости Украины. В путешествии он провел вживую шесть выпусков ТСН.

Изможденный, но счастливый, кроме работы ведущий успел много чего интересного посмотреть. В Черкассах посетил настоящую свадьбу, в Кропивницком встретил здоровенного ирландского оборотня по имени Фунтик. В Николаеве прогулялся по самой длинной пешеходной улице города - Соборной. В Херсоне впервые стал на доску сап, а в Одессе получил в подарок настоящую фуражку капитану корабля.

Святослав Гринчук (фото: пресс-служба 1 + 1)

Где бы Гринчук не был, к месту, где располагалась выездная студия, приходила огромное количество людей: все хотели лично познакомиться с приветливым ведущим и сделать с ним селфи. Очередь из сторонников стояла еще почти час.

Только во время выпуска из Каланчака, что на границе с Крымом, было безлюдно. Но Святослав подчеркнул - уверен, однажды проведет прямой эфир с полуострова и начнет со слов "Крым - это Украина!".

"Я гулял с гигантским псом, пробовал вкусные арбузы и кукурузу на пляже, варил плов, плел маскировочные сетки, катался на катамаранах и катерах и занимался йогой, падал с доски в Днепр и даже на настоящую свадьбу пожаловал. Я невероятно рад, что эти воспоминания останутся со мной навсегда", - поделился впечатлениями Святослав.

Кстати, когда ведущий вернулся из командировки, его маленькая дочь Дзвинка очень обрадовалась, когда увидела на папе подарок - фуражку как у настоящего моряка. Но и расстроилась, когда выяснила, что отец вернулся домой без того большого пса из Кропивницкого.

Святослав Гринчук (фото: пресс-служба 1+1)