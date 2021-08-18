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Ведучий "плюсів" поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечку

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Середа 18 серпня 2021 17:07
Ведучий "плюсів" поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечку Святослав Гринчук (фото: instagram.com/s_hrynchuk)
Автор: Lite

Зірковий ведучий 1+1 Святослав Гринчук днями повернувся з туру, присвяченому 30-й річниці Незалежності України. У подорожі він провів наживо шість випусків ТСН.

Тепер Святослав ділиться своїми враженнями від поїздки містами нашої країни.

Виснажений, але щасливий, крім роботи ведучий встиг багато чого цікавого подивитись. У Черкасах завітав на справжнє весілля, у Кропивницькому зустрів здоровенного ірландського вовкулаку на ім’я Фунтік. У Миколаєві прогулявся найдовшою пішохідною вулицею міста - Соборною. У Херсоні вперше став на дошку сап, а в Одесі отримав у подарунок справжню фуражку капітану корабля.

Ведучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечкуВедучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечкуВедучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечкуВедучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечкуВедучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечкуВедучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечкуВедучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечкуВедучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечку

Ведучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечку

Святослав Гринчук (фото: прес-служба 1+1)

Де б Гринчук не був, до місця, де розташовувалась виїзна студія, приходила величезна кількість людей: всі хотіли особисто познайомитись з привітним ведучим та зробити з ним селфі. Черга з прихильників до Гринчука стояла ще майже годину.

Тільки під час випуску з Каланчаку, що на межі з Кримом, було безлюдно. Але Святослав наголосив - впевнений, одного дня проведе прямий ефір і з півострова та розпочне зі слів "Крим - це Україна!".

"Я гуляв з гігантським песиком, куштував смачні кавуни і кукурудзу на пляжі, варив плов, плів маскувальні сітки, катався на катамаранах і катерах та займався йогою, падав із дошки у Дніпро і навіть на справжнє весілля завітав. Я неймовірно радий, що ці спогади залишаться зі мною назавжди", - поділився враженнями Святослав.

До речі, коли ведучий повернувся з відрядження, його маленька донечка Дзвінка дуже зраділа, коли побачила на татові подарунок - фуражку як у справжнього моряка. Але й засмутилась, коли з’ясувала, що батько повернувся додому без того великого пса із Кропивницького.

Ведучий &quot;плюсів&quot; поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечку

Святослав Гринчук (фото: прес-служба 1+1)

Нагадаємо, раніше Лідія Таран здійснила мрію хворого хлопчика і розчулила українців.

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