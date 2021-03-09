Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото)

Это произошло во 2 выпуске 5 сезона, который показали на Новом канале 8 марта.

Почему девушку выгнали с шоу?

Только девушки поселились в доме Школы леди, как искусственный интеллект Арина попросила их упаковать вещи в чемоданы.

Со слезами на глазах ученицы покорно собрали пожитки и спустились в холл замка. Там их ждал сюрприз - новая школьная форма. Стильные пиджаки, брюки и ботинки. Форма должна была стать шагом в новую жизнь девушек.

"Чтобы ее получить, ученицам нужно было отказаться от пяти старых вещей. Ведь они символизируют прошлую жизнь", - сказала директор Школы леди Татьяна Мокриди.

Участницы проекта "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)

Но не все были готовы распрощаться с собственной одеждой.

"Ученица Алина #ЛуиВиттон Летко стала Zависимой не только от алкоголя и наркотиков, но и от вещей. Девушка фанатично скупает одежду известных брендов. И в Школе леди она сделала выбор в ее пользу", - отметила Мокриди.

Алина не была готова меняться и избавляться своих зависимостей. Она не надела школьную форму. Со слезами на глазах забрала все свои вещи и покинула Школу леди и первый день учебы.

Алина Летко покинула проект "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)