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Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото)

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 11:52
Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото) Алина #ЛуиВиттон Летко покинула проект "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Алина #ЛуиВиттон Летко первой покинула проект "Від пацанки до панянки".

Это произошло во 2 выпуске 5 сезона, который показали на Новом канале 8 марта.

Почему девушку выгнали с шоу?

Только девушки поселились в доме Школы леди, как искусственный интеллект Арина попросила их упаковать вещи в чемоданы.

Со слезами на глазах ученицы покорно собрали пожитки и спустились в холл замка. Там их ждал сюрприз - новая школьная форма. Стильные пиджаки, брюки и ботинки. Форма должна была стать шагом в новую жизнь девушек.

"Чтобы ее получить, ученицам нужно было отказаться от пяти старых вещей. Ведь они символизируют прошлую жизнь", - сказала директор Школы леди Татьяна Мокриди.

Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото)Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото)Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото)

Участницы проекта "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)

Но не все были готовы распрощаться с собственной одеждой.

"Ученица Алина #ЛуиВиттон Летко стала Zависимой не только от алкоголя и наркотиков, но и от вещей. Девушка фанатично скупает одежду известных брендов. И в Школе леди она сделала выбор в ее пользу", - отметила Мокриди.

Алина не была готова меняться и избавляться своих зависимостей. Она не надела школьную форму. Со слезами на глазах забрала все свои вещи и покинула Школу леди и первый день учебы.

Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото)Від пацанки до панянки: стало известно имя первой девушки, покинувшей реалити (фото)

Алина Летко покинула проект "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее мы писали, что участница украинского ТВ-шоу спрыгнула с крыши из-за неразделенной любви.

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