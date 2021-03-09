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Від пацанки до панянки: стало відом ім'я першої дівчини, яка покинула реаліті (фото)

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 11:52
Від пацанки до панянки: стало відом ім'я першої дівчини, яка покинула реаліті (фото) Аліна #ЛуїВіттон Лєтко покинула проект "Від пацанки до панянки" (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Аліна #ЛуїВіттон Лєтко першою покинула проект "Від пацанки до панянки".

Це сталося у 2 випуск 5 сезону, який показали на Новому каналі 8 березня.

Чому дівчину вигнали з шоу?

Тільки-но дівчата поселилися в будинку Школи леді, як штучний інтелект Аріна попросила їх упакувати речі в валізи.

Зі сльозами на очах учениці чемно зібрали пожитки та спустились у хол замку. Там на них чекав сюрприз - нова шкільна форма. Стильні піджаки, брюки та черевики. Форма мала стати кроком у нове життя дівчат.

"Щоб її отримати, ученицям потрібно було відмовитися від п'яти старих речей. Адже вони символізують минуле життя", - сказала директор Школи леді Тетяна Мокріді.

Від пацанки до панянки: стало відом ім'я першої дівчини, яка покинула реаліті (фото)Від пацанки до панянки: стало відом ім'я першої дівчини, яка покинула реаліті (фото)Від пацанки до панянки: стало відом ім'я першої дівчини, яка покинула реаліті (фото)

Учасниці проекту "Від пацанки до панянки" (фото: прес-служба Нового каналу)

Але не всі були готові розпрощатися з власним одягом.

"Учениця Аліна #ЛуїВіттон Лєтко стала Zалежною не лише від алкоголю та наркотиків, а ще й від речей. Дівчина фанатично скупляє одяг відомих брендів. І в Школі леді вона зробила вибір на його користь", - зазначила Мокріді.

Аліна не була готова змінюватися і позбуватися своїх залежностей. Вона не одягла шкільну форму. Зі сльозами на очах забрала всі свої речі і покинула Школу леді у перший день навчання.

Від пацанки до панянки: стало відом ім'я першої дівчини, яка покинула реаліті (фото)Від пацанки до панянки: стало відом ім'я першої дівчини, яка покинула реаліті (фото)

Аліна Лєтко покинула проект "Від пацанки до панянки" (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше ми писали, що учасниця українського ТВ-шоу зістрибнула з даху через нерозділене кохання.

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