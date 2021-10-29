Владимир Остапчук напугал Настю Каменских: чем именно

Владимир Остапчук показал образ на Хэллоуин (фото: пресс-служба канала "Украина")

"На самом деле не такой я уже и страшный - ну гляньте на меня", - говорит Владимир и вспоминает, как на съемках шутил с коллегами, мол, наконец-то он без грима.

Создание этого образа заняло целых четыре часа.

"Сначала мне на голову надели специальную штуку из материала, напоминающего резину. Это все нереально потеет, поэтому мне в "голове" сделали вентиляцию, чтобы было немного легче. После этого на лицо начали наносить такой пластичный материал на подобие силикона. Процесс, конечно, очень кропотливый, я даже не представляю, как люди снимаются в кино и несколько месяцев ходят с таким гримом. Это же просто другое лицо!" - говорит ведущий.

Владимир Остапчук показал образ на Хэллоуин (фото: пресс-служба канала "Украина")

К слову, этим перевоплощением Остапчук испугал всех звездных детективов. Но особенно уязвимой оказалась именно NK.

Оказывается, с этим персонажем у нее связаны не самые приятные воспоминания.

Что именно так напугало певицу? Ответ на этот вопрос зрители получат 30 октября во время просмотра второго выпуска нового сезона "Маски".