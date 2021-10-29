Владимир Остапчук напугал Настю Каменских: чем именно
Накануне Хэллоуина 2021 года Владимир Остапчук превратился в жуткого персонажа фильма "Кошмар на улице Вязов" Фредди Крюгера.
И этим самым ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" изрядно напугал звездного детектива Настю Каменских.
Владимир Остапчук показал образ на Хэллоуин (фото: пресс-служба канала "Украина")
"На самом деле не такой я уже и страшный - ну гляньте на меня", - говорит Владимир и вспоминает, как на съемках шутил с коллегами, мол, наконец-то он без грима.
Создание этого образа заняло целых четыре часа.
"Сначала мне на голову надели специальную штуку из материала, напоминающего резину. Это все нереально потеет, поэтому мне в "голове" сделали вентиляцию, чтобы было немного легче. После этого на лицо начали наносить такой пластичный материал на подобие силикона. Процесс, конечно, очень кропотливый, я даже не представляю, как люди снимаются в кино и несколько месяцев ходят с таким гримом. Это же просто другое лицо!" - говорит ведущий.
Владимир Остапчук показал образ на Хэллоуин (фото: пресс-служба канала "Украина")
К слову, этим перевоплощением Остапчук испугал всех звездных детективов. Но особенно уязвимой оказалась именно NK.
Оказывается, с этим персонажем у нее связаны не самые приятные воспоминания.
Что именно так напугало певицу? Ответ на этот вопрос зрители получат 30 октября во время просмотра второго выпуска нового сезона "Маски".
Ранее мы писали, что Каменских поразила роскошным декольте прямо в эфире ТВ-шоу.