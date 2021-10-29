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Володимир Остапчук налякав Настю Каменських: чим саме

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П'ятниця 29 жовтня 2021 16:00
Володимир Остапчук налякав Настю Каменських: чим саме Остапчук налякав Каменських на шоу "Маска"
Автор: Lite

Напередодні Хелловіну 2021 Володимир Остапчук перетворився на моторошного персонажа фільму "Кошмар на вулиці В’язів" Фреді Крюгера.

І цим самим ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" неабияк налякав зіркового детектива Настю Каменських.

Володимир Остапчук налякав Настю Каменських: чим саме

Володимир Остапчук показав образ на Хелловін (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Насправді не такий я вже і страшний - ну гляньте на мене", - каже Володимир і пригадує, як на зйомках жартував з колегами, мовляв, нарешті він без гриму.

Створення цього образу зайняло аж чотири години.

"Спочатку мені на голову одягли спеціальну штукенцію з матеріалу, який нагадує гуму. Це все нереально пітніє, тому мені в "голові" зробили вентиляцію, щоб було трохи легше. Після цього на обличчя почали наносити такий пластичний матеріал на кшталт силікону. Процес, звичайно, дуже копіткий, я навіть не уявляю, як люди знімаються в кіно і кілька місяців ходять з таким гримом. Це ж просто інше обличчя!" - говорить ведучий.

Володимир Остапчук налякав Настю Каменських: чим саме

Володимир Остапчук показав образ на Хелловін (фото: прес-служба каналу "Україна")

До слова, цим перевтіленням Остапчук злякав усіх зіркових детективів. Але особливо вразливою виявилась саме NK.

Виявляється, з цим персонажем у неї пов’язані не найприємніші спогади. Що саме так нажахало співачку?

Відповідь на це питання глядачі отримають 30 жовтня під час перегляду другого випуску нового сезону "Маски".

Раніше ми писали, що Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу.

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Настя Каменських Володимир Остапчук
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