Володимир Остапчук налякав Настю Каменських: чим саме

І цим самим ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" неабияк налякав зіркового детектива Настю Каменських.

Володимир Остапчук показав образ на Хелловін (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Насправді не такий я вже і страшний - ну гляньте на мене", - каже Володимир і пригадує, як на зйомках жартував з колегами, мовляв, нарешті він без гриму.

Створення цього образу зайняло аж чотири години.

"Спочатку мені на голову одягли спеціальну штукенцію з матеріалу, який нагадує гуму. Це все нереально пітніє, тому мені в "голові" зробили вентиляцію, щоб було трохи легше. Після цього на обличчя почали наносити такий пластичний матеріал на кшталт силікону. Процес, звичайно, дуже копіткий, я навіть не уявляю, як люди знімаються в кіно і кілька місяців ходять з таким гримом. Це ж просто інше обличчя!" - говорить ведучий.

Володимир Остапчук показав образ на Хелловін (фото: прес-служба каналу "Україна")

До слова, цим перевтіленням Остапчук злякав усіх зіркових детективів. Але особливо вразливою виявилась саме NK.

Виявляється, з цим персонажем у неї пов’язані не найприємніші спогади. Що саме так нажахало співачку?

Відповідь на це питання глядачі отримають 30 жовтня під час перегляду другого випуску нового сезону "Маски".