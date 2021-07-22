Я все время молился: Виктор Павлик откровенно рассказал о родах молодой жены

Артист уверен, что ему есть что сказать молодому поколению, а также почерпнуть у него.

Несмотря на то что Виктор Павлик сейчас целиком погружен в заботы о новорожденном сыне , он нашел в своем плотном графике время для нового проекта телеканала "Украина" - "Співають всі!".

"Мне нравится этот проект. Это все очень сложно и одновременно интересно. Очень захотелось принять в нем участие: услышать, как поет молодое поколение, увидеть своими глазами все составляющие нового шоу, над которым работает целая сотня людей. Все они в определенной степени являются моими знакомыми, близкими или не очень коллегами. Кого-то знаю больше, кого-то - меньше. У меня появилось время на несколько съемочных дней, и вот я здесь. Катя дома воспитывает маленького Михасика, а я с утра до вечера на съемочной площадке", - признается Павлик.

Артист был рад окунуться в новый рабочий проект (фото: пресс-служба)

Какие ваши ощущения как молодого папы?

Роды прошли, слава Богу, хорошо. Господь управил. Ребенок родился здоровым, с оптимальным весом и ростом: 53 см, 3400. Катя родила сама, своими силами, что очень важно, как объяснили нам врачи. Как и любой ребенок, он постоянно плачет, хочет есть и почти не дает нам спать. Я не присутствовал при родах, я ждал в коридоре. Но был рядом до того, как все началось, и сразу после.

Вы не обсуждали партнерские роды?

Катя хотела, но врачи сразу сказали, что заставить не могут. Надо, чтобы человек это сам почувствовал. Я даже немного вспотел… Но все же победило желание остаться в коридоре и помолиться. Присутствовать непосредственно при родах я немножко испугался. Все-таки отдал это все в руки Господа.

Виктор Павлик на съемках (фото: пресс-служба)

Сколько часов не спали, если подсчитать? Как часто вам удается отдохнуть?

Я не сразу засыпаю. Не выдерживаю ночью, надеваю беруши, хотя слышу, как ребенок плачет. Катя, как только открывает глаза, кормит его, укладывает спать… Это я вижу круглосуточно. Мама Кати, живущая в Киеве, очень помогает нам. В 7 утра она приходит, берет накормленного малого и везет гулять на 2-3 часа. За это время Катя успевает поспать. Сложно, но поддерживает то, что Катя такая не одна. Все мамы рожают, все воспитывают и все люди через все это прошли.

Вы назвали сыночка Мишей. Были варианты дать ему не украинское, а зарубежное имя?

Ну, это не про нас - зарубежные имена. Потому что очень много наших красивых имен, старых таких. Например, Лука, Корней и подобные. Есть много имен, похожих на зарубежные, но наших. Михасик мы выбрали сразу, потому что всю свою сознательную жизнь Катя мечтала: если у нее будет мальчик, он будет Михаилом. Катя очень любит это имя. У меня в Теребовле, на моей родине, есть троюродный брат - Павлик Михаил.

Но я вам скажу честно, что не важно, каким именем назвать ребенка. Важно, чтобы он вырос здоровый, чтобы все у него складывалось в жизни, чтобы он был благословенный.

Виктор с женой Катериной и сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ездили вы куда-то отдыхать или только планируете? Будете брать с собой ребенка?

Ребенок только 15 июня родился. Поскольку Катя должна была рожать в начале сезона отпусков, то, конечно, мы не могли уехать: был постоянный коннект с врачами и много чего. Скоро малышу будет месяц, и мы планируем поехать в Закарпатье. В Сваляве у нас друзья, посетим Шаян, после поедем в Буковель. Летом я там не был, только зимой, я тот еще лыжник. Сейчас там по-своему очень интересно: природа, можно покататься на велосипедах, сходить в горы... Когда мне было лет 15, я в этом регионе часто бывал. Это очень красивые места, и никакое море, жара не заменят этих видов.