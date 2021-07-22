Я весь час молився: Віктор Павлик відверто розповів про пологи молодої дружини

Артист впевнений, що йому є що сказати молодому поколінню, а також почерпнути у нього.

Незважаючи на те що Віктор Павлік зараз цілком занурений в турботи про новонародженого сина , він знайшов у своєму щільному графіку час для нового проекту телеканалу "Україна" - "Співають всі!".

"Мені подобається цей проект. Це все дуже складно і одночасно цікаво. Дуже захотілося взяти в ньому участь: почути, як співає молоде покоління, побачити своїми очима всі складові нового шоу, над яким працює ціла сотня людей. Всі вони певною мірою є моїми знайомими, близькими або не дуже колегами. Когось знаю більше, когось - менше. У мене з'явився час на кілька знімальних днів, і ось я тут. Катя вдома виховує маленького Михасика, а я з ранку до вечора на знімальному майданчику", - зізнається Павлик.

Артист був радий зануритися в новий робочий проект (фото: прес-служба)

Які ваші відчуття як молодого тата?

Пологи пройшли, слава Богу, добре. Господь вправив. Дитина народилася здоровою, з оптимальною вагою і зростом: 53 см, 3400. Катя народила сама, своїми силами, що дуже важливо, як пояснили нам лікарі. Як і будь-яка дитина, він постійно плаче, хоче їсти і майже не дає нам спати. Я не був присутній при пологах, я чекав в коридорі. Але був поруч до того, як все почалося, і відразу після.

Ви не обговорювали партнерські пологи?

Катя хотіла, але лікарі відразу сказали, що змусити не можуть. Треба, щоб людина це сама відчула. Я навіть трохи спітнів... Але все ж перемогло бажання залишитися в коридорі і помолитися. Бути присутнім безпосередньо при пологах я трошки злякався. Все-таки віддав це все в руки Господа.

Віктор Павлік на зйомках (фото: прес-служба)

Скільки годин не спали, якщо підрахувати? Як часто вам вдається відпочити?

Я не відразу засинаю. Не витримую вночі, одягаю беруші, хоча чую, як дитина плаче. Катя, як тільки відкриває очі, годує сина, вкладає спати... Це я бачу цілодобово. Мама Каті, яка живе в Києві, дуже допомагає нам. О 7 ранку вона приходить, бере нагодованого малого і везе гуляти на 2-3 години. За цей час Катя встигає поспати. Складно, але підтримує те, що Катя така не одна. Всі мами народжують, всі виховують і всі люди через все це пройшли.

Ви назвали синочка Мішею. Були варіанти дати йому не українське, а закордонне ім'я?

Ну, це не про нас - закордонні імена. Тому що дуже багато наших красивих імен, старих таких. Наприклад, Лука, Корній і подібні. Є багато імен, схожих на зарубіжні, але наших. Михасик ми вибрали відразу, тому що все своє свідоме життя Катя мріяла: якщо у неї буде хлопчик, він буде Михайлом. Катя дуже любить це ім'я. У мене в Теребовлі, на моїй батьківщині, є троюрідний брат - Павлик Михайло.

Але я вам скажу чесно, що не важливо, яким ім'ям назвати дитину. Важливо, щоб вона виросла здоровою, щоб все у неї складалося в житті, щоб вона була благословенною.

Віктор з дружиною Катериною і сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Їздили ви кудись відпочивати або тільки плануєте? Будете брати з собою дитину?

Дитина тільки 15 червня народилася. Оскільки Катя повинна була народжувати на початку сезону відпусток, то, звичайно, ми не могли виїхати: був постійний конект з лікарями і багато чого. Скоро малюкові буде місяць, і ми плануємо поїхати в Закарпаття. У Сваляві у нас друзі, відвідаємо Шаян, після поїдемо в Буковель. Влітку я там не був, тільки взимку, я той ще лижник. Зараз там по-своєму дуже цікаво: природа, можна покататися на велосипедах, сходити в гори... Коли мені було років 15, я в цьому регіоні часто бував. Це дуже красиві місця, і ніяке море, спека не замінять цих видів.