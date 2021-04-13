Выбирала, ждала, собирала рекомендации: Слава Каминская рассмешила признанием

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно заговорила о радикальных переменах во внешности, восхищает своей фигурой. Многие девушки, глядя на стройную артистку, думают, что она живет в спортивном зале.

Без спорта, конечно, никуда, но интересно, что именно с ним связана самая нелогичная, по мнению Славы, покупка в ее жизни.