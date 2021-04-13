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Вибирала, чекала, збирала рекомендації: Слава Камінська розсмішила зізнанням

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 13:03
Вибирала, чекала, збирала рекомендації: Слава Камінська розсмішила зізнанням Слава Камінська в шоу "Де логіка?" (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно заговорила про радикальні зміни в зовнішності, захоплює своєю фігурою. Багато дівчат, дивлячись на струнку артистку, думають, що вона живе в спортивному залі.

Без спорту, звичайно, нікуди, але цікаво, що саме з ним пов'язана сама нелогічна, на думку Слави, покупка в її житті.

Про цей цікавий факт зі свого життя вона розповіла під час зйомок шоу "Де логіка?", яке кожен вівторок показує Новий канал.

"Логіка трансформується в нелогічність дуже швидко - ви просто купуєте бігову доріжку", - сміється Слава.

"Я її вибирала, чекала, збирала рекомендації, мріяла про неї. Уявляла, як щоранку випиваю склянку води і йду на своє домашнє кардіотренування. Як думаєте, що зараз з доріжкою? Ні, не продала, використовую, як сушарку", - додала артистка.

Вибирала, чекала, збирала рекомендації: Слава Камінська розсмішила зізнаннямВибирала, чекала, збирала рекомендації: Слава Камінська розсмішила зізнанням

Слава Камінська в шоу "Де логіка?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами.

Також ми писали, що екс-вокалістка "Неангелів" розповіла, як діти її розігрують.

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