Вибирала, чекала, збирала рекомендації: Слава Камінська розсмішила зізнанням
Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно заговорила про радикальні зміни в зовнішності, захоплює своєю фігурою. Багато дівчат, дивлячись на струнку артистку, думають, що вона живе в спортивному залі.
Без спорту, звичайно, нікуди, але цікаво, що саме з ним пов'язана сама нелогічна, на думку Слави, покупка в її житті.
Про цей цікавий факт зі свого життя вона розповіла під час зйомок шоу "Де логіка?", яке кожен вівторок показує Новий канал.
"Логіка трансформується в нелогічність дуже швидко - ви просто купуєте бігову доріжку", - сміється Слава.
"Я її вибирала, чекала, збирала рекомендації, мріяла про неї. Уявляла, як щоранку випиваю склянку води і йду на своє домашнє кардіотренування. Як думаєте, що зараз з доріжкою? Ні, не продала, використовую, як сушарку", - додала артистка.
Слава Камінська в шоу "Де логіка?" (фото: прес-служба Нового каналу)
Нагадаємо, нещодавно Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами.
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