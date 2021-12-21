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"Я з’їм свою перуку": Оля Полякова спровокувала глядачів популярного шоу

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Вівторок 21 грудня 2021 10:05
"Я з’їм свою перуку": Оля Полякова спровокувала глядачів популярного шоу Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова у півфіналі шоу "Маска" на каналі "Україна" побилась об заклад, що знає, хто ховається під маскою яскравого рокера Котика та пообіцяла з’їсти свою перуку в разі помилки.

Як це було - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.

Отож. Один із найяскравіших учасників другого сезону шоу Котик у півфіналі проєкту зійшовся у двобої з епатажним та непередбачуваним Скандалом.

Перед виступом учасник вирішив заплутати детективів і замість звичайних підказок вдруге запропонував розгадати унікальний кросворд. Після чого подарував шанувальникам запальний виступ на пісню "Susanna" легендарного Андріано Челентано.

"Якщо це не Петро Чорний - я з'їм свою перуку! Ви бачили цей виступ? Це точно він! Сьогодні ми насолодились співом крутого циганського Челентано! Не даремно я найрозумніший детектив!" - сказала Полякова.

Колега співачки DZIDZIO одразу прокоментував, що має своє бачення щодо персони під маскою Котика.

"Хоч би це був не Петро! Я так хочу разом із Андрієм, Олегом і Настею подивитись, як Полякова жертиме своє волосся!" - сміючись, зазначив DZIDZIO.

"Я впевнений, що там Потап, прямо зараз йому зателефоную. Гудки йдуть, але не відповідає - це про щось говорить", - додав він.

Не погодились із думкою Полякової й інші: за версією Олега Винника під маскою Котика ховався ведучий Юрій Ткач, Настя Каменських припустила, що в костюмі могли б бути Діма Коляденко чи BIG BOSS.

Андрій Данилко довго мовчав та раптом - прокоментував: "Скажу вам, що перука Олі Полякової буде ціла".

&quot;Я з’їм свою перуку&quot;: Оля Полякова спровокувала глядачів популярного шоу

Котик у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Після останнього голосування, стало зрозуміло - Котик залишає проєкт за крок до суперфіналу. Коли ж із учасника зняли маску шоковані були всі окрім Полякової й Данилка, які одразу почали обійматись, адже під костюмом все ж таки ховався Петро Чорний.

"Так добре, що сьогодні Оля не їстиме свою перуку! Я вдячний цьому проєкту за те, що зміг проявити себе в різноманітних стилях. Звісно, мені було важкувато. Проте так круто, що всередині цих образів артисти можуть розкритися так, як навіть самі того не очікували. Я експериментував, постійно намагався вас заплутати, але ви розкусили. Браво вам! Особливо Андрію Данилку - ви геніальні!" - поділився артист.

&quot;Я з’їм свою перуку&quot;: Оля Полякова спровокувала глядачів популярного шоу

Котик у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Раніше ми писали, що зірковий суддя "Маски" Андрій Данилко купив Rolls-Royce з серветками та парфумом Фредді Мерк’юрі.

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Оля Полякова
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