Ранок починаю з молитви: Наталія Валевська розповіла про зворотний бік слави і секрети ресурсного стану

Співачка Наталія Валевська, яка прославилася ще в нульові , стала суддею нового шоу на телеканалі "Україна". За роки творчого шляху вона дізналася все про життя артиста. І відкрито говорить не тільки про видиму сторону життя, а й про часто непривабливе закулісся.

Специальяно для РБК-Україна Наталя розповіла, як складаються її стосунки з колегами "Співають всі" , кому підійде життя артиста, а також - як завжди залишатися в ресурсному стані.

Наталя, ви стали суддею шоу "Співають всі" на каналі "Україна". Що хочеться передати виконавцям-початківцям? Про що вони не здогадуються, вибираючи сцену?

Одна з учасниць шоу на каналі "Україна" вибрала пісню Highway to Hell ("Дорога в пекло") групи AC/DC. Тоді пролунав коментар про те, що мова в ній йшла про гастролі. Хоча не можу сказати, що це пекло, але їздити по наших українських дорогах дійсно дуже важко.

Початківцям артистам потрібно розуміти, що коли з'являться концерти, то будуть переїзди, доведеться спати по три години, забути про відпочинок. Але при цьому ти повинен вийти на сцену і заспівати. Як я зазвичай кажу: "Артисти не хворіють, у них не відбувається в житті нічого поганого". Наша професія - дарувати людям радість. Нікого не цікавить, які у тебе при цьому емоції і почуття.

Наталія Валевська відкрито говорить про професію артиста (фото: прес-служба)

Серед суддів багато ваших колег і знайомих. Що ви відчули, коли зустрілися з ними?

Тут зібралися великі професіонали. В основному люди дуже рідко вникають в суть особистості і дуже поверхнево сприймають артистів. Але якщо поговорити з кожним з них, ви стільки всього відкриєте!

Зустріч з колегами на цьому шоу для мене - бальзам на душу, тому що тут зосереджена неймовірна жіноча сила. У нас же, у дівчаток, є потреба - вимовити 21 тисячу слів в день. (Посміхається). Коли ми поруч з чоловіком, у якого природою закладено вимовити тільки 8 тисяч слів в день, він не розуміє, що це за словесне "нетримання". А тут стільки дівчат! Ми один одного розуміємо! Адже нам потрібно наговоритися перед зйомками. І це такий обмін енергіями! Ми можемо навіть мовчати, але проходячи повз когось, привітати з новою піснею, і все - цього вже достатньо. Це співрадість!

Мало того, спілкуючись за лаштунками, розумієш, що поруч з тобою не просто колеги, а свої люди. Ми раз у раз запитуємо один одного: "Чим я можу тобі бути корисною?". Але повторюся, це все відбувається до початку зйомок. У нас все по-простому: ми цілуємося, обіймаємося, знаходимо нових друзів, обмінюємося телефонами. Можна потім зателефонувати на каву із задоволенням або на шампанське без проблем! (Посміхнулася).

Наталя знає, як повернути собі ресурсний стан (фото: прес-служба)

Як ви починаєте свій ранок?

З молитви. Крім того, я вимовляю афірмації. Перед зйомками на шоу, поки мені робили зачіску, встигла провести медитацію. Я знаю і використовую багато практик. Ділюся ними, будучи лайф-коучем. Всі ці знання допомагають мені залишатися в ресурсі, бути собою і проживати осмислено кожну секунду свого життя. Я входжу в Асоціацію глибинної психології. У мене є клієнти, яких я консультую в режимі онлайн. Вони отримують від мене певні інструменти і домашні завдання. І я росту разом з цими людьми. Кожен бажаючий може написати мені в директ, щоб провести індивідуальну роботу.

Чому ви захотіли працювати ще і як лайф-коуч?

Тому що отримані знання змінили моє життя, витягли мене з дуже важких моментів і допомагають мені бути щасливою. Я зрозуміла, що можу поділитися з оточуючими своїм досвідом. Деякі з нас настільки замучені і сфокусовані на роботі або на чомусь ще, що забувають про себе.

Як проходить робота з клієнтом?

Я налаштовуюся на людину, і мені приходить інформація, що їй потрібно. Це так дивно! Я просто провідник. Більше ніяк не можна пояснити такий зв'язок. І чому знання приходять саме до мене, бог його знає. Напевно, мені це було необхідно, я була готова їх отримати.

Наталія Валевська з колегами по шоу (фото: прес-служба)

Володіючи багатьма практиками, ви відразу розумієте, що за людина перед вами?

Якщо хтось намагається маніпулювати або дестабілізувати мене, я можу трохи похитнутися емоційно, але потім відразу розумію, яким інструментом користується людина, що він від мене хоче і які у неї наміри щодо мене. І тоді мені стає ясно, як діяти далі: відійти, дистанціюватися від неї або щось відповісти.

Ви і раніше були дуже енергійною. Завдяки чому у вас стільки драйву?

Бог дав енергію, яку я постійно відчуваю. Часом буває так, що моя команда вже на останньому подиху, а мені хочеться ще сто справ переробити (посміхнулася). Вже всі лежать, і я розумію, що їх не потрібно чіпати, тому що у них є певний ресурс. А у мене його більше. Бог мене такою створив. І щоб він його не забрав, потрібно постійно бути з Ним в контакті і слідувати Його заповідям. Це все, що Бог від нас просить.