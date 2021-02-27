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Жизнь пошла наперекосяк после аборта: участница ТВ-шоу шокировала историей

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 11:11
Жизнь пошла наперекосяк после аборта: участница ТВ-шоу шокировала историей Участница шоу "Від пацанки до панянки", которую называют "Кот" (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Участница шоу "Від пацанки до панянки", которую друзья называют "Кот", шокировала историями из своей жизни.

Некоторыми из них поделилась завуч Школы леди Ирина Зайцева сайту Нового канала.

Жизнь пошла наперекосяк после аборта: участница ТВ-шоу шокировала историей

Участницы шоу "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)

По словам Ирины, до проекта героиня шоу постоянно находила для себя приключения. Любила выпить, а потом цепляться к людям. Чаще всего уличные вечеринки заканчивались драками. Когда девушка пила слишком много, то ее "хватала белочка". Такое поведение пугало родных и друзей.

"Девушка-противоречие. Сначала было очень сложно понять, как относиться к этой ученице. Она пришла с синяками под обоими глазами, что делало ее совершенно неузнаваемой. Девушка не смотрела в глаза, постоянно отводила взгляд. Ученица была, как волчонок, который боится сам не знает чего. Помню, у меня сформировалось четкое ощущение, что этой девочке за что-то очень стыдно. И в голове все время звучал вопрос: "Что за тайны скрываются за этим взглядом? Что за боль там, внутри"?" - призналась Зайцева.

Оказывается, несколько лет назад девушка находилась в реабилитационном центре. К сожалению, так и не смогла избавиться от еще одной зависимости - наркотиков. Она считает, что ее жизнь пошла наперекосяк после того, как приемная мать заставила сделать аборт в 18 лет. Говорит, что ее мамы никогда не было рядом, потому что она все время работала. Недостаток любви женщина компенсировала подарками, но это не помогало девушке чувствовать себя счастливой.

"На проект она пришла, чтобы доказать себе и родным, что может быть другой. Стать свободной от зависимостей и построить счастливую семью. В Школе леди у нее был сложный адаптационный период - срывы, провалы, разочарования. Но все же больше побед и достижений", - отметила Ирина.

Жизнь пошла наперекосяк после аборта: участница ТВ-шоу шокировала историей

Участница шоу "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)

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