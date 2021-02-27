Життя пішло шкереберть після аборту: учасниця ТВ-шоу шокувала історією

Учасниці шоу "Від пацанки до панянки" (фото: прес-служба Нового каналу)

За словами Ірини, до проекту героїня шоу постійно знаходила для себе пригоди. Полюбляла випити, а потім чіплятися до людей. Найчастіше вуличні вечірки закінчувалися бійками. Коли дівчина пила занадто багато, то її "хапала білочка". Така поведінка лякала рідних та друзів.

"Дівчина-протиріччя. Спочатку було дуже складно зрозуміти, як ставитися до цієї учениці. Вона прийшла із синцями під обома очима, що робило її абсолютно невпізнаваною. Дівчина не дивилася в очі, постійно відводила погляд. Учениця була, наче вовченя, яке боїться саме не знає чого. Пам'ятаю, в мене сформувалося чітке відчуття, що цій дівчинці за щось дуже соромно. І в голові весь час звучало запитання: "Що за таємниці ховаються за цим поглядом? Що за біль там, всередині"?" - зізналася Зайцева.

Виявляється, кілька років тому дівчина перебувала в реабілітаційному центрі. На жаль, так і не змогла позбутися ще однієї залежності - наркотиків. Вона вважає, що її життя пішло шкереберть після того, як прийомна матір змусила зробити аборт у 18 років. Каже, що її мами ніколи не було поряд, бо вона весь час працювала. Брак любові жінка компенсувала подарунками, але це не допомагало дівчині почуватися щасливою.

"На проект вона прийшла, щоб довести собі та рідним, що може бути іншою. Стати вільною від залежностей та побудувати щасливу родину. В Школі леді у неї був складний адаптаційний період - зриви, провали, розчарування. Та все ж більше перемог і досягнень", - зазначила Ірина.

Учасниця шоу "Від пацанки до панянки" (фото: прес-служба Нового каналу)