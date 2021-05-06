Звезда украинского ТВ-шоу рассказала о "ломке" прямо во время съемок: думала покинуть реалити

17-летняя Валерия Ткаченко, которая победила в 5 сезоне шоу "Від пацанки до панянки" , призналась, что до реалити употребляла наркотики. Более того, прямо во время съемок у нее была "ломка".

Об этом сама девушка призналась в интервью сайту Нового канала.

"В 13 лет впервые покурила траву. Позже попробовала фен. Попала не в ту компанию. Там употребляли наркотики. И я присела", - вспомнила Лера.

Фото: Лера Ткаченко (пресс-служба Нового канала)

Девушка понимала, что если ничего не изменит в своей жизни, то у нее не будет хорошего будущего. Поэтому решила принять участие в шоу. Но даже на проекте она пережила ломки.

"Они были очень продолжительные, из-за них я даже думала покинуть реалити. Но меня не отпускала съемочная группа и всячески помогала. За что я им очень благодарна", - призналась она.

Сейчас Лера уверяет: больше никогда не вернется к прежней жизни.

"Я задумалась, чем наполняла свою жизнь, и к каким последствиям могут привести мои действия. И поняла, что ни за что не вернусь к жизни, которой жила до проекта", - подытожила девушка.

Фото: Лера Ткаченко (пресс-служба Нового канала)

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