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Зірка українського ТБ-шоу розповіла про "ломку" прямо під час зйомок: думала покинути реаліті

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 19:27
Зірка українського ТБ-шоу розповіла про "ломку" прямо під час зйомок: думала покинути реаліті Фото: "Пацанка" Валерія Ткаченко (instagram.com/patsankapanyanka)
Автор: Lite

17-річна Валерія Ткаченко, яка перемогла в 5 сезоні шоу "Від пацанки до панянки", зізналася, що до реаліті вживала наркотики. Більш того, прямо під час зйомок у неї була "ломка".

Про це сама дівчина зізналася в інтерв'ю сайту Нового каналу.

"У 13 років вперше покурила траву. Пізніше спробувала фен. Попала не в ту компанію. Там вживали наркотики. І я присіла", - згадала Лера.

Зірка українського ТБ-шоу розповіла про &quot;ломку&quot; прямо під час зйомок: думала покинути реалітіЗірка українського ТБ-шоу розповіла про &quot;ломку&quot; прямо під час зйомок: думала покинути реаліті

Фото: Лера Ткаченко (прес-служба Нового каналу)

Дівчина розуміла, що якщо нічого не змінить у своєму житті, то у неї не буде хорошого майбутнього. Тому вирішила взяти участь у шоу. Але навіть на проекті вона пережила ломки.

"Вони були дуже тривалі, через них я навіть думала покинути реаліті. Але мене не відпускала знімальна група і всіляко допомагала. За що я їм дуже вдячна", - зізналася вона.

Зараз Лера запевняє: більше ніколи не повернеться до колишнього життя.

"Я задумалася, чим наповнювала своє життя, і до яких наслідків можуть привести мої дії. І зрозуміла, що ні за що не повернуся до життя, яким жила до проекту", - підсумувала дівчина.

Зірка українського ТБ-шоу розповіла про &quot;ломку&quot; прямо під час зйомок: думала покинути реаліті

Фото: Лера Ткаченко (прес-служба Нового каналу)

Застерігаємо, що наркотики - це зло. Не вживайте їх!

Раніше ми писали, що зірка українського ТВ-шоу шокувала історією про матір-насильницю.

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