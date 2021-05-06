Зірка українського ТБ-шоу розповіла про "ломку" прямо під час зйомок: думала покинути реаліті

17-річна Валерія Ткаченко, яка перемогла в 5 сезоні шоу "Від пацанки до панянки" , зізналася, що до реаліті вживала наркотики. Більш того, прямо під час зйомок у неї була "ломка".

Про це сама дівчина зізналася в інтерв'ю сайту Нового каналу.

"У 13 років вперше покурила траву. Пізніше спробувала фен. Попала не в ту компанію. Там вживали наркотики. І я присіла", - згадала Лера.

Фото: Лера Ткаченко (прес-служба Нового каналу)

Дівчина розуміла, що якщо нічого не змінить у своєму житті, то у неї не буде хорошого майбутнього. Тому вирішила взяти участь у шоу. Але навіть на проекті вона пережила ломки.

"Вони були дуже тривалі, через них я навіть думала покинути реаліті. Але мене не відпускала знімальна група і всіляко допомагала. За що я їм дуже вдячна", - зізналася вона.

Зараз Лера запевняє: більше ніколи не повернеться до колишнього життя.

"Я задумалася, чим наповнювала своє життя, і до яких наслідків можуть привести мої дії. І зрозуміла, що ні за що не повернуся до життя, яким жила до проекту", - підсумувала дівчина.

Фото: Лера Ткаченко (прес-служба Нового каналу)

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