Зірка українського ТБ-шоу розповіла про "ломку" прямо під час зйомок: думала покинути реаліті
17-річна Валерія Ткаченко, яка перемогла в 5 сезоні шоу "Від пацанки до панянки", зізналася, що до реаліті вживала наркотики. Більш того, прямо під час зйомок у неї була "ломка".
Про це сама дівчина зізналася в інтерв'ю сайту Нового каналу.
"У 13 років вперше покурила траву. Пізніше спробувала фен. Попала не в ту компанію. Там вживали наркотики. І я присіла", - згадала Лера.
Фото: Лера Ткаченко (прес-служба Нового каналу)
Дівчина розуміла, що якщо нічого не змінить у своєму житті, то у неї не буде хорошого майбутнього. Тому вирішила взяти участь у шоу. Але навіть на проекті вона пережила ломки.
"Вони були дуже тривалі, через них я навіть думала покинути реаліті. Але мене не відпускала знімальна група і всіляко допомагала. За що я їм дуже вдячна", - зізналася вона.
Зараз Лера запевняє: більше ніколи не повернеться до колишнього життя.
"Я задумалася, чим наповнювала своє життя, і до яких наслідків можуть привести мої дії. І зрозуміла, що ні за що не повернуся до життя, яким жила до проекту", - підсумувала дівчина.
Фото: Лера Ткаченко (прес-служба Нового каналу)
Застерігаємо, що наркотики - це зло. Не вживайте їх!
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